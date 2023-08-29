Мобілізація в Україні: студентів можуть призвати на службу

Закон України не забороняє вручати повістки студентам. У таких випадках здобувачам освіти потрібно з'явитися до ТЦК.

В Україні під час дії загальної мобілізації не можуть призвати на службу студентів, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Проте існує так званий "проміжний" між навчаннями час, під час якого можуть мобілізувати здобувачів освіти.

Отже, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти. Студенти денної або дуальної форми здобуття освіти можуть отримати відстрочку від призову.

Зі слів юриста Владислава Юрчака, під час "проміжного" між навчаннями часу можуть мобілізувати й студентів. Зокрема, це можливо в період, коли військовозобов'язаний вступає до університету, магістратури, до аспірантури та докторантури.

Він зазначив, що "проміжний час" — це період між кінцем червня, коли закінчуються іспити, та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання.

Що робити, якщо студенту вручили повістку

Юрчак розповів, що студенти, які перебувають в академічній відпустці чи під час канікул, не втрачають право на відстрочку від призову. Зі слів юриста, закон України не забороняє вручати повістки студентам. Після її отримання потрібно з'явитися до ТЦК з документами, які підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання. Крім цього, під час розмови з представниками ТЦК і СП варто посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, юрист Сергій Савинський розповів про випадки, коли військовозобов'язані можуть не брати повістки, та як від них правильно відмовитися.

Також Фокус писав про те, хто підлягає мобілізації у вересні 2023 року, а хто може добровільно підписати контракт із ЗСУ.