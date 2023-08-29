Вторгнення з півночі: у ЗСУ розповіли, чи є загроза для України через навчання ОДКБ у Білорусі

ЗСУ контролюють обстановку на кордоні з Білоруссю, однак у командуванні наголосили, що не можна виключати ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території РБ.

У вересні на території Білорусі відбудуться навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Military Media Center у Telegram.

"У вересні ц.р. на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие")", — сказав Сергій Наєв.

Він зазначив, що ці навчання можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Зокрема Наєв не виключає пошук нових приводів для поновлення активних дій з північного напрямку, адже Росія так і не досягла стратегічних цілей. Тому на українсько-білоруському кордоні можлива провокація та проведення диверсій.

З його слів, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється ЗСУ. Різких змін не передбачається, Росія повністю вивела підрозділи наземних військ із Білорусі, які нині перебувають у резерві, частини якого ведуть наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Крім цього, не викрито ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ". Тоді як білоруські війська прикриття та угрупування прикриття держкордону зі складу угруповання "Запад" готові до стримання та оборони на своїй території.

Сергій Наєв додав, що ЗСУ не виключають ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі. Українські бійці намагаються підвищити свої контрдиверсійні та оборонні спроможності.

ОДКБ: що відомо

ОДКБ — Договір про колективну безпеку або "Ташкентський пакт", "Ташкентський договір".

15 травня 1992 року Договір підписали глави Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану та Узбекистану. У 1993 році до ОДКБ приєдналися Азербайджан, Білорусь і Грузія. Пізніше Азербайджан, Грузія та Узбекистан покинули лави організації. Наразі ОДКБ налічує 6 членів.

Нагадаємо, 25 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Заходу не потрібно переживати за майбутні військові навчання ОДКБ, які розпочнуться 1 вересня.

28 серпня стало відомо, що на кордоні з Україною окупанти створили суцільну смугу з радіоелектронних перешкод завширшки близько 60 км.