Основа флоту КНР: що відомо про китайський фрегат нового покоління Type 054B (фото)

На китайських корабельнях завершують будівництво одразу двох фрегатів Type 054B. Вони матимуть сучасне озброєння та гелікоптер на платформі.

Будівництво китайського фрегата Type 054B підходить до фіналу. Корабель стане більшим та потужнішим за попередників. Про це повідомляє The War Zone.

В китайських соціальних мережах опублікували свіжі світлини першого фрегату типу 054B. Завдяки безлічі передових функцій військовий корабель наступного покоління продовжує швидку програму розширення Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю.

Type 054B

Фрегат сфотографували на корабельні Hudong у Шанхаї. Він виглядає вже майже готовим. На ньому вже є червоні прапори, які характерні для церемонії спуску на воду. 27 серпня було неофіційне повідомлення, що військовий корабель був офіційно спущений на воду.

Автори поспілкувались з Алексом Лаком, журналістом, який відстежує розвиток китайських військово-морських сил. Він каже, що на носовій частині вже є вертикальні пускові установки. Наразі по фото складно встановити, який саме тип озброєння встановлять на корабель. Можливо, будуть ракети "земля-повітря" HQ-16 і ракетні торпеди Yu-8.

Основна гармата Type 054B

Також корабель отримає 100-мм гармату, на попереднику Type 054A була 76-мм гармата. Водночас 100-мм гармата є ліцензійною французькою гарматою Model 68-II. На передній частині є 11-ствольна 30-мм автоматична гармата H/PJ-11. Візуально вона схожа з американською Mk 15 Phalanx та RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Французька 100-мм гармата Model 68-II

На борту фрегата також буде багатоцільовий морський гелікоптер Z-20F, який дуже схожий на американський SH-60 Seahawk. Гелікоптер має забезпечити важливу частину протичовнової боротьби типу Type 054B. Не виключено, що фрегат матиме безпілотник вертикального зльоту і посадки.

Z-20F

Відомо, що Китай будує фрегати Type 054B одразу у двох локаціях. До кінця року в Гуанчжоу добудують другий фрегат.

Нагадаємо, 28 серпня ЗМІ писали, що Японія замовила виробництво новітніх фрегатів Shingata FFM.

21 червня в Туреччині заявили про ходові випробування першого вітчизняного фрегата ВМС TCG Istanbul.