Амбітні плани: Україна стикається з багатьма проблемами під час введення F-16 у дію, — CNN

На думку експертів, F-16 є ідеальною платформою для українських ВПС, однак вони ніколи не протистояли російським засобам ППО. Тому існує баланс між необхідністю швидкого введення F-16 в український стрій і ретельною підготовкою.

Потреба України у винищувачах F-16 критична, оскільки російська авіація, особливо на південному фронті, стримує просування українських військ. Однак коли саме F-16 почнуть виконувати бойові вильоти, залежить від багатьох факторів, тому озвучений графік введення в бій американських винищувачів є амбітним. Про те, з якими проблемами стикається Україна в цьому питанні, йдеться в матеріалі CNN від 29 серпня.

Ідеальний вибір

Оглядачі визнають, що американські F-16 американського виробництва — ідеальна платформа для українців. Винищувач може працювати з різними системами озброєння.

Він багатофункціональний: може прикривати війська з повітря, атакувати наземні цілі, знищувати ворожі літаки та перехоплювати ракети.

До того ж він доступний: європейські ВПС мають у своєму розпорядженні велику кількість F-16 і поступово виводять їх із експлуатації. Зокрема, є в належній кількості готові запасні частини.

Із іншого боку, літаки досить вимогливі в плані техпідтримки та відповідної інфраструктури.

"Існує тонкий баланс між необхідністю термінового введення F-16 в український стрій і ретельною підготовкою, необхідною для того, щоб максимально ефективно використовувати літаки", — зазначають автори матеріалу.

Результат залежить від кількості

Ще одним важливим моментом, який матиме значення на полі бою, є кількість літаків. За словами спікера українських ВПС Юрія Ігната, дві ескадрильї по 12 літаків переламають ситуацію на фронті. Але існує й інша думка, заснована на тому, що в реальних умовах F-16 ніколи не протистояв російським засобам ППО, тому дуже важливо визначити його оптимальне призначення. Про це говорить старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

"Ідея про те, що F-16 пролетять над лінією фронту й вийдуть із глухого кута, просто нежиттєздатна — це занадто небезпечно. Російська протиповітряна оборона — дуже грізна сила", — підкреслив він.

Швидка підготовка льотчиків

Автори публікації звернули увагу на ситуацію з підготовкою персоналу для F-16 і зокрема з навчанням льотчиків. За оптимістичними прогнозами, про які розповів очільник Міноборони Олексій Резніков, ідеться про курси шести-семи місяців. І справді цьому може сприяти той факт, що літак інтуїтивно зрозумілий.

"Ти вмикаєш його, натискаєш на педаль газу й летиш", — сказав виданню один із пілотів винищувача.

Однак такі терміни є амбітними, оскільки західним льотчикам, які перейшли з інших літаків, потрібно близько дев'яти місяців для отримання повної кваліфікації, і це без урахування підготовки до конкретних бойових сценаріїв.

"Існує велика різниця між базовою підготовкою — зліт, політ, посадка — і роботою в бойовому режимі в складі групи літаків у зоні дії добре укріпленої російської ППО", — підкреслили оглядачі.

Непросте обслуговування

За всієї своєї ефективності F-16 потребує набагато більшого технічного обслуговування, ніж винищувач радянського зразка, і для українців, вважають оглядачі, це буде не менш складним завданням, ніж керування літаком.

Річ у тім, що американський винищувач вимагає 16 годин технічного обслуговування на одну годину польоту, а вартість однієї години становить майже 27 тис. доларів.

"На F-16 є десятки тисяч деталей, і ці деталі повинні постачатися в Україну. Тому, коли літак приземляється, ви заганяєте його в ангар, і якщо вам потрібно щось полагодити, то деталь має бути під рукою", — зазначив Марк Кансіан.

Проте в Україні працюють над створенням необхідної інфраструктури для літаків F-16, покращуючи аеродроми, зокрема і в плані захисту, оскільки для ЗС РФ ці літаки можуть стати пріоритетною метою.

Із огляду на наведені аргументи Кансіан доходить висновку, що таку цінну техніку як F-16 не можна поспішати вводити у бій. За його словами, навіть якщо перші F-16 здійснять свої перші бойові вильоти навесні наступного року, на той час на землі може багато чого змінитися.

Раніше повідомлялося, що на думку військового аналітика Петра Черника, наявність F-16 дасть змогу повною мірою застосовувати всю номенклатуру ракетних і бомбових озброєнь, які Україна отримує від західних партнерів. Але для того, щоб винищувачі переломили хід війни, потрібно виконати низку умов.