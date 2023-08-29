"Одні з останніх": з'явились "африканські" знімки Пригожина, зроблені до авіакатастрофи (фото)

Очільник "вагнерівців" Євген Пригожин сфотографувався з місцевими у Центральноафриканській Республіці. Незабаром після цього він повернувся у РФ, де ймовірно загинув внаслідок авіакатастрофи.

У соцмережах з’явилися фотографії з засновником російської ПВК "Вагнер", зроблені під час його останнього візиту до Африки. Знімками 29 серпня поділились у телеграм-каналі "Двач".

"Одні з останніх фото Євгена Пригожина перед тим, як вирушити до Росії. Фотографії зроблені в Центральноафриканській Республіці незадовго до від'їзду", — зазначили автори контенту.

Фото: "Двач" Фото: "Двач"

Загибель Євгена Пригожина: що вже відомо

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак. Повідомлялося, що він належав керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. У медіа інформували, що літак збила російська ППО.

Пізніше колаборант Володимир Рогов та журналістка Ксенія Собчак підтвердили, що на борту перебував і сам Пригожин. Окрім того, стало відомо про ймовірну загибель його "правої руки" — Дмитра Уткіна.

Згодом пресслужба Росавіації опублікувала повний список осіб, які знаходились у літаку, що розбився. Серед них значились Уткін та Пригожин. Також серед пасажирів були Микола Матусеєв, Валерій Чекалов, Олександр Тотмін, Євген Макарян та Сергій Пропустін.

ЗМІ з посиланням на екстрені служби передали, що на місці падіння літака була завершена пошукова операція. Правоохоронці виявили 10 тіл, але офіційно загибель Пригожина не підтвердили.