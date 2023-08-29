Атаки дронів на Москву: російським пілотам стало складніше літати над столицею РФ, — росЗМІ

Повідомляється, що з травня щонайменше половина Московської області та Москва були в червоній зоні за якістю сигналу GPS. Пролітаючи над нею понад 10% літаків за добу повідомили про збої в роботі навігаційного обладнання.

Російським пілотам малої авіації стало складніше літати навколо Москви через атаки дронів. Так, у регіоні зараз глушать сигнал GPS. Про це повідомив президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов виданню "РБК".

За його словами, у літака, який летить на висотах близько 500 метрів пропадає навігація. Тому пілот не знає, куди він має летіти.

"Іноді можна зманеврувати висотою, піти на нижні висоти, як ми говоримо, "по ялинках пересуватися", але це теж небезпечно", — розповів Мінігулов.

Він зазначив, що зараз авіаційному співтовариству РФ доводиться шукати нові технічні рішення, щоб пілоти могли орієнтуватися по вишках стільникового зв'язку або використовувати інші способи.

Видання зазначило, що з травня щонайменше половина Московської області та Москва були в червоній зоні за якістю сигналу GPS. Невелика частина — у жовтій зоні, і лише деякі населені пункти в зеленій.

Повідомляється, що червона зона — та, пролітаючи над якою понад 10% літаків за добу повідомили про збої в роботі навігаційного обладнання, жовтою — від 2 до 10%, зеленою — менше 2%.

Нагадаємо, що 28 серпня влада Москви поскаржилася на нову атаку БПЛА. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, безпілотник знищили на підльоті до Москви, він упав у сусідніх Люберцях. Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "теракті".

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав справедливими атаки БПЛА на Москву. Він заявив, що українці вже півтора року регулярно перебувають у сховках і бомбосховищах, а росіяни в цей час сидять у затишних квартирах у місті, де і було ухвалено рішення про початок повномасштабної війни.