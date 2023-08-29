Південна Корея створила артилерійський боєприпас підвищеної дальності

Звичайний осколково-фугасний боєприпас має дальність 30 км, активно-реактивний — 40 км, а нова розробка 60 км. Це дозволить уражати ворожі цілі на більш безпечній відстані.

Один із провідних виробників мідетопних заводів у Південній Кореї Poongsan Corp. оголосила про розробку 155-мм снаряду підвищеної дальності. Про це повідомляє The Korea Economic Daily.

Виробник Poongsan створив 155-мм артилерійський боєприпас підвищеної дальності, який під час випробувань на САУ K9 Thunder продемонстрував 60 км. При цьому звичайний активно-реактивний боєприпас має дальність 40 кілометрів. Ймовірно, мова йде про снаряд K307. Стандартним снарядом для K9 є осколково-фугасний М107 з радіусом ураження 30 км.

Збільшення дальності дозволить південнокорейській армії знищувати цілі в глибині ворожої території. Також це підвищить живучість самої артилерії, і розширить спектр виконання завдань на великій дистанції.

У виданні зазначають, що новий снаряд матиме збільшену дальність, що призведе до значного посилення спроможності корейських Збройних сил. У масове серійне виробництво артилерійські боєприпаси підуть вже у наступному році.

Наразі невідомо, чи зазнав змін боєприпас у частині наведення, як у високоточному боєприпасі Excalibur американської розробки.

Нагадаємо, 29 серпня Південна Корея вперше замовила 150 танків K2 з власною системою активного захисту. Загальна кількість боєприпасів складатиме 410 одиниць.

26 серпня ЗМІ писали, що КНДР створює зі старих "МіГів" ескадрилью безпілотників. На озброєнні в них є 400 літаків.