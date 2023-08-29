Поповнив бюджет на понад 50 млн: київський підприємець сплачував податки РФ, — СБУ

Бізнесмен заснував дві компанії у Москві, діяльність яких підтримував з Європи під час повномасштабної війни. За сплату мільйонних податків у ворожу казну його можуть посадити на 12 років.

Правоохоронці викрили власника київської торговельної компанії, причетного до фінансування збройної агресії РФ. Деталями справи 29 серпня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Чоловік керував структурою, яка ввозить в Україну кліматичну техніку зі Східної Азії та продає її. Однак окрім цього бізнесу підприємець заснував ще дві компанії — у Москві.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ бізнесмен виїхав у Європу, звідки продовжував координувати свої компанії. Російські підприємства продовжували свою діяльність після 24 лютого минулого року та сплачували мільйонні податки. Йдеться про щонайменше 50 мільйонів рублів, тобто 15 мільйонів гривень за актуальним курсом. Ця сума була перерахована у ворожу казну лише за 2022 рік.

Як з’ясувала СБУ, фактичне "операційне" управління компаніями на території РФ здійснювала фінансова директорка одного з московських підприємств. Засновнику та його підлеглій повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

"Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності. Щодо спільниці фігуранта — вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — зазначила пресслужба.

У відомстві додали, що обом підозрюваним загрожують 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ

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