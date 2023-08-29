"Ахіллесова п'ята режиму": глава Ічкерії розповів, що може зруйнувати путінську систему

За словами Ахмеда Закаєва, будь-які успішні операції в Криму — це запорука майбутньої перемоги України над окупантами та крок до розвалу РФ.

В окупованому Криму спостерігається почастішання вибухів і відбуваються значні події, такі як руйнування російської системи ППО С-400 або проведення операцій українськими спецслужбами на півострові. Ці події радують усіх проукраїнськи налаштованих людей. Про це розповів глава уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв у коментарі "24 каналу".

Закаєв підкреслив, що кожна вдала операція в Криму стає важливим елементом майбутнього тріумфу України над окупаційними силами.

"Крим є ахіллесовою п'ятою режиму Володимира Путіна. І його систему зруйнує саме деокупація півострова. Це означатиме повну поразку та крах цього режиму", — упевнений глава уряду Чеченської республіки Ічкерія.

За його словами, коли цей момент настане, тільки тоді можна буде розраховувати на перехід Росії до нового державного устрою. Також очікується, що особи, відповідальні за цю незаконну війну, будуть притягнуті до суду й зобов'язані будуть компенсувати Україні та її народу заподіяну шкоду.

Водночас російські пропагандисти замовчують про гучні події, що відбуваються в тимчасово окупованому Криму, або про вибухи на аеродромах у Росії.

"Росіяни не поширюють цю інформацію, тому що для Путіна та його оточення це вразливе й болюче питання", — зауважив Закаєв.

Він пригадав, яке "захоплення" та "піднесення" викликала в Росії окупація Криму 2014 року. А зараз усе це руйнується та призведе до остаточної втрати півострова країною-агресором.

"У Кремлі розуміють, що деокупація Криму стане поразкою Росії. Тому й намагаються будь-яким способом приховати інформацію про такі інциденти на півострові та в країні-агресорі, щоб не допустити свого краху", — упевнений Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, що 29 серпня в ОК "Південь" оцінили рівень ППО росіян у Криму. Півострів недостатньо захищений, тому окупанти рекламують свої засоби ППО, щоб продемонструвати, що там усе добре.

Також повідомлялося, що росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст. За даними OSINT-аналітика H I Sutton, росіяни затопили п'ять плавзасобів перед західним підходом до незаконної конструкції.