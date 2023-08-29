"Визначити і закрити шляхи постачання": ГУР шукає місця виробництва "Шахедів" на території РФ

За словами представника розвідки Скібіцького, у виробництві ударних дронів і деталей до них задіяно не одне російське підприємство. ГУР працює над тим, щоб визначити місця та обсяги виробництва БПЛА на території РФ.

У безпілотних апаратах "Шахед", які застосовує РФ, було помічено збільшення російських компонентів. Це може вказувати на те, що останній етап складання даних БПЛА здійснюється на території Росії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За попередньою інформацією від розвідувальних джерел, у Росії почалася розробка і налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів-камікадзе.

Скібіцький зазначив, що у другому півріччі цього року противник запланував виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "Шахедів". Росіяни можуть використовувати компоненти як іноземного, так і власного виробництва.

"Однак насправді вони на сьогоднішній день не здатні виробляти таку кількість БПЛА", — зауважив представник ГУР.

Він додав, що у виробництві ударних дронів і деталей до них бере участь не одне російське підприємство. Наразі українська розвідка працює над тим, щоб визначити місця та фактичні обсяги виробництва БПЛА на території країни-терористки.

За словами Скібіцького, успішність планів загарбників залежатиме від того, наскільки потужно Україна працюватиме в тандемі з партнерами по санкціях.

"Ми ділимося інформацією з партнерами, щоб визначити і закрити шляхи постачання на територію Росії компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани (росіян — 24 Канал) залежатимуть від успішного кінетичного впливу на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ", — зазначив представник ГУР МО України.

Він додав, що в ГУР робитимуть усе, щоб:

захистити об'єкти,

своєчасно виявити підготовку до ударів,

дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Україна налагодила виробництво ракет, дронів і артилерійських засобів натовського зразка.

Раніше повідомлялося, що українська крилата ракета "Нептун" знищила радар "Підліт" і пускову установку С-400 "Тріумф" окупантів.