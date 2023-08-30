У Польщі 12 громадян України шпигували для РФ: серед них 16-річний підліток

Завербовані ГРУ українці стежили за пересуванням залізницею техніки для України та складами, де зберігалися боєприпаси, які мали передати Силам оборони.

У Польщі Агенство з внутрішньої безпеки викрило мережу російських шпигунів. З 16 її учасників — 12 громадян України. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Українці в Польщі шпигують для РФ

Частина з агентів РФ, яких затримали в Польщі, — це біженці, які приїхали з України після повномасштабного вторгнення. Наймолодшим завербованим ГРУ агентом виявився 16-річний українець. Більша частина завербованих — жителі сходу України.

Перших дев'ятьох учасників шпигунської мережі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало в березні 2023 року, а згодом відбулася ще низка таких затримань. Загалом за підозрою у шпигунстві затримали 16 осіб.

Мережу виявили після того, як один із перехожих помітив камеру неподалік залізничної колії. Вона працювала на сонячній батарейці і транслювала онлайн-відео, яке відкривалося за допомогою пароля. Завдяки даним камери та телефонним журналам польські слідчі встановили першого учасника мережі. Він вказав на своїх кураторів та спільників.

Стежили за складами з БК і технікою для України

"Агенти" ГРУ встановили у Польщі півсотні камер на важливих трасах і залізничних вузлах та фіксували рух транспорту з військовою та іншою допомогою для України. Найбільше камер виявили у Підкарпатському воєводстві, зокрема, в околицях аеропорту поблизу Жешува.

Також вони стежили за складами, де зберігалися боєприпаси, техніка для України. Отримані зображення та інша інформація передавалися російським спецслужбам.

Крім цього російські шпигуни мали провести диверсії, щоб паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні.

На думку екскомандувача Сухопутними військами Польщі генерала Вальдемара Скшипчака, масштаб діяльності російської шпигунської мережі показує, що "в Польщі є величезна проблема".

Генерал вважає, що польські служби мають проникнути в середовище іноземців зі Сходу та їхні групи в інтернеті.

"Це говорить про те, що в основі цієї співпраці були не лише гроші, а й походження, настрої", – вважає польський генерал Скшипчак.

У свою чергу аналітик спецслужб Ярослав Якимчик вважає, що ГРУ "набрала дилетантів, щоб у разі промаху не було ризику втратити цінні активи у вигляді офіцерів розвідки" — вказівки передавалися дистанційно, а координував дії "агентів" офіцер ГРУ з Москви.

Нагадаємо, що спецслужби Польщі виявили російську шпигунську мережу. Затримано шістьох осіб, які мали вести підривну діяльність на залізницях та об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ексвикладачка педуніверситету Драгоманова Євгенія Більченко коригувала вогонь військ РФ у Києві.