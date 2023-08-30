Авіація Чорноморського флоту РФ нібито знищила катери з десантниками ЗСУ

В оборонному відомстві РФ стверджують, що їм нібито вдалося запобігти спробі атаки, в якій було задіяно до 50 бійців. Окупанти не надали жодних доказів "знищення катерів", а пізніше ССО випустили офіційне спростування.

Російський літак Чорноморського флоту нібито знищив у Чорному морі катери з українськими десантниками. Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ 30 серпня.

За даними російського відомства, у десантних групах Збройних сил України було нібито близько 50 осіб.

"Тридцятого серпня близько 00.00 мск літаком морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб", — ідеться в повідомленні.

Десант ЗСУ в Чорному морі: реакція ССО на заяву РФ

Українська сторона спершу ніяк не коментувала цю заяву Міноборони Російської Федерації, однак потім з'явилося офіційне спростування від Сил спецоперацій. Українців закликали довіряти виключно достовірним джерелам.

Також противник не надав жодних доказів стосовно ліквідації десанту.

Загалом протягом ночі було зроблено кілька заяв з боку РФ. Оборонне відомство звинувачувало Київ у нібито спробі атакувати російські регіони.

У першому повідомленні зазначалося, що БПЛА літакового типу був помічений у Калузькій області і його нібито вдалося перехопити. Пізніше з'явилися аналогічні заяви про знищення українських безпілотників у Рязанській і Московській областях.

Раніше Фокус повідомляв, що ніч на 30 серпня видалася неспокійною для російських областей і тимчасово окупованого півострова Крим. Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.

24 серпня глава ГУР Кирило Буданов повідомляв, що третина морських дронів України вражають цілі, і це проблема для РФ. За його словами, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".