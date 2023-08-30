РФ не розслідуватиме катастрофу літака Пригожина за міжнародними правилами, — ЗМІ

Американський консультант з авіаційної безпеки Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди піддаватиметься сумніву без участі Бразилії, країни, де було виготовлено літак.

Росія поінформувала бразильський орган із розслідування авіаційних інцидентів, що наразі не буде розслідувати згідно з міжнародними правилами катастрофу бразильського літака Embraer (EMBR3.SA), унаслідок якої загинув ватажок найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це повідомив 29 серпня виданню Reuters Бразильський центр із дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA).

У бразильському центрі заявили, що в інтересах підвищення авіаційної безпеки готові долучитися до розслідування, проведеного Росією, якщо їх запросять і розслідування проведуть відповідно до міжнародних правил.

Загибель Пригожина — РФ не зобов'язана приймати міжнародні правила під час розслідування

"Російське авіаційне управління не зобов'язане погоджуватися з CENIPA, але деякі колишні слідчі заявили, що так і має бути, оскільки уряди США та інших західних країн підозрюють Кремль у причетності до катастрофи 23 серпня літака Embraer Legacy 600, який має гарні показники безпеки", — повідомляють журналісти.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що базується в Монреалі, рейс із Москви з пунктом призначення до Санкт-Петербурга був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі в усій галузі під юридичною назвою "Додаток 13".

"Вони не зобов'язані, а тільки рекомендують це зробити. Але якщо вони скажуть, що почнуть розслідування і запросять Бразилію, ми братимемо участь здалеку", — заявив глава CENIPA бригадний льотчик Марсело Морено.

Американський консультант з авіаційної безпеки і колишній слідчий Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди буде піддаватися сумніву без участі Бразилії, країни, де був виготовлений літак.

"Я думаю, це дуже сумно. Це шкодить прозорості російського розслідування", — сказав Кокс після того, як йому розповіли про реакцію Росії.

Загибель Пригожина — чому розслідування важливе для виробника літаків

Під час розслідування авіакатастроф експерти працюють над підвищенням авіаційної безпеки, не покладаючи провину на винних.

CENIPA і виробник Embraer хочуть запобігти майбутнім подіям, але стикаються з труднощами під час отримання інформації під час розслідування через санкції щодо Росії і небажання Москви дозволити зовнішню перевірку.

Близько 802 регіональних літаків Embraer місткістю від 37 до 50 місць, побудованих на тій самій платформі, що й корпоративний літак Legacy 600, перебувають в експлуатації, що підкреслює інтерес Бразилії до дослідження. У компанії Embraer відмовилися від коментарів.

Джефф Гуззетті, колишній американський слідчий з авіакатастроф, сказав, що Росія повинна прийняти допомогу від Бразилії, навіть якщо CENIPA зможе брати участь тільки віддалено.

"Якщо вони цього не зроблять, то це вірна ознака того, що прозорого розслідування не буде", — додав він.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що загибель керівництва ПВК "Вагнер" зруйнує угруповання. Керівник найманців Євген Пригожин, зазначають у британському Міноборони, володів винятковою зухвалістю і жорстокістю, які навряд чи будуть притаманні його потенційному наступнику.

Раніше, 24 серпня Фокус писав, що вибуховий пристрій на літаку Пригожина було закладено у відсік шасі. Імовірно, в результаті вибуху в небі у літака відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор. Через це авіасудно почало різко набирати висоту, а потім пішло в штопор.