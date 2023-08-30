"Рівень тривожності зростає": у окупованому Маріуполі пролунали вибухи, — Андрющенко (фото)

ППО окупантів спрацювала в двох районах міста. Через атаку на Маріуполь окупанти підняли в небо авіацію, яка вилетіла з Ростова-на-Дону.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунали вибухи. Цілі в повітрі намагалася збити російська ППО. Про це 30 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Звуки вибухів. Зафіксовано работу ППО окупантів над Центральним та Кальміуським районами міста. Рівень тривожності зростає. Гарний початок дня", — написав він.

Радник міського голови також додав, що через атаку на місто ЗС РФ підняли в небо авіацію, вона летіла з напрямку Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що у окупованному місті Кремінна на Луганщині під час наради колаборантів щодо майбутніх виборів "прилетіло" в їхній штаб. Нарада швидко закінчилася, а поранених та вбитих окупантів рахують.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ наступають на Куп’янсько-Лиманському напрямку, проте українські бійці стримують ворога. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, там ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, Також окупанти перегруповуються і заводять нові частини, щоб наростити чисельність та боєздатність своїх військ.