Україні необхідно постійно доводити Заходу, що вона цінний партнер, — посол Британії

За словами Мелінди Сіммонс, Захід являє собою не єдине ціле, а різні групи країн, тому українцям потрібно дивитися на ситуацію очима союзників, які виділяють військову і фінансову допомогу.

Україна має постійно доводити всьому світу те, що вона є цінним союзником для партнерів. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC 30 серпня.

На її думку, говорити про Захід як про єдиний організм не потрібно, адже це різні групи країн, серед яких організації відрізняються одна від одної. Це і G7, і НАТО, і багато іншого.

"І одна з речей, яку доводиться робити Україні, — це знову і знову доводити, що вона — цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям складно зрозуміти, чому Україні потрібно постійно показувати світові, що саме це і потрібно робити", — сказала Мелінда Сіммонс.

Дипломат також заявила, що дуже розуміє емоції всіх українців, які переживають війну, але водночас запропонувала дивитися на ситуацію очами урядів країн, які й продовжують уже майже два роки війни підтримувати Україну.

"Там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йти мова не лише про боротьбу, а й про відданість України своїм інституціям, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути", — підсумувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що переговори про гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року. На Заході побоюються, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом — він може скасувати гарантії, які Джо Байден надасть Києву.