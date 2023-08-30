Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

"Валявся шматок крила": працівниця "Ашану" розповіла про падіння уламків у Києві (відео)

Тетяна Вишневська
Фото: Андрій Нєбитов/Telegram | Подробиці ракетного удару ЗС РФ по Києву

У пошкодженому ТЦ постраждало багато товару, але обійшлося без жертв. Співробітниця столичного супермаркету каже, добре, що не "пробило" паркувальний майданчик.

В ніч на 30 серпня ЗС РФ здійснили комбіновану атаку Києва. Уламки збитих цілей впали на супермаркет "Ашан" у Дарницькому районі. Кореспондент медіа "Украина сейчас" поспілкувався зі співробітницею мережі на місці подій.

Неназвана жінка розповіла, що уламки влучили у дах будівлі. За дві хвилини, з її слів, спрацювала сигналізація.

"Коли піднялись туди, вже валялись уламки, шматок крила — від чого, не знаю", — описала працівниця "Ашану".

Вона пояснила, що вночі у приміщенні нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.

"Слава Богу, що не пробило наскрізь паркування", — додала жінка.

У медіа з посиланням на працівників нічної зміни передали, що всередині ТЦ постраждало багато товару. Після падіння уламків на дах будівлі автоматично запустилася пожежна сигналізація, тож приміщення залило водою.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Також автори контенту нагадали, що французька корпорація "Ашан" входить по переліку міжнародних спонсорів тероризму. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, компанія фінансує війну в Україні та сприяє мобілізації у Росії.

Нагадаємо, вночі на 30 серпня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак з весни по Києву. ЗС РФ запустили дрони-камікадзе, а пізніше — ракети. Уламки впали у Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

За даними Київської МВА, внаслідок атаки загинули двоє охоронців — чоловіки 26 та 36 років. Міський голова Віталій Кличко розповів, що двоє осіб отримали поранення. Зокрема, 24-річну дівчину поранили уламки скла.