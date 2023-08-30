"Валявся шматок крила": працівниця "Ашану" розповіла про падіння уламків у Києві (відео)

У пошкодженому ТЦ постраждало багато товару, але обійшлося без жертв. Співробітниця столичного супермаркету каже, добре, що не "пробило" паркувальний майданчик.

В ніч на 30 серпня ЗС РФ здійснили комбіновану атаку Києва. Уламки збитих цілей впали на супермаркет "Ашан" у Дарницькому районі. Кореспондент медіа "Украина сейчас" поспілкувався зі співробітницею мережі на місці подій.

Неназвана жінка розповіла, що уламки влучили у дах будівлі. За дві хвилини, з її слів, спрацювала сигналізація.

"Коли піднялись туди, вже валялись уламки, шматок крила — від чого, не знаю", — описала працівниця "Ашану".

Вона пояснила, що вночі у приміщенні нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.

"Слава Богу, що не пробило наскрізь паркування", — додала жінка.

У медіа з посиланням на працівників нічної зміни передали, що всередині ТЦ постраждало багато товару. Після падіння уламків на дах будівлі автоматично запустилася пожежна сигналізація, тож приміщення залило водою.

Також автори контенту нагадали, що французька корпорація "Ашан" входить по переліку міжнародних спонсорів тероризму. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, компанія фінансує війну в Україні та сприяє мобілізації у Росії.

Нагадаємо, вночі на 30 серпня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак з весни по Києву. ЗС РФ запустили дрони-камікадзе, а пізніше — ракети. Уламки впали у Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

За даними Київської МВА, внаслідок атаки загинули двоє охоронців — чоловіки 26 та 36 років. Міський голова Віталій Кличко розповів, що двоє осіб отримали поранення. Зокрема, 24-річну дівчину поранили уламки скла.