Нестандартні методи і пророблений план: розвідник розкрив деталі спецоперацій ГУР

За словами командира спецпідрозділу "Артан" Віктора Торкотюка, жодна країна НАТО не застосовує ті самі методи, що й українці. Пов'язано це з різними бойовими можливостями, які в умовних США і Великої Британії набагато більші.

Представники розвідки з ГУР МО звикли працювати за допомогою нестандартних методів і завжди мають із собою детальний план. Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк в інтерв'ю виданню "Українська правда" 30 серпня.

За його словами, вирушати на операцію непідготовленими — не їхній метод. Розвідники спочатку ретельно обмірковують і опрацьовують стратегії, а після цього вже починають діяти. Але, іноді все ж доводиться імпровізувати.

"Це так Буданов (керівник ГУР — ред.) ще в АТО робив: йдемо, а там подивимося, щось скоригуємо. Кажу, там же блокпост, а він — і там усе вирішимо. Але план завжди є. Кожен боєць у підрозділі знає, що робить", — зазначив він.

У представників країн НАТО, наприклад, і близько немає таких методів. Уся причина в тому, що в України обмежені можливості, на відміну від американців або британців. У разі якихось проблем їх прикриває авіація або допомагає аерокосмічна розвідка.

Нещодавно бійці також виходили в море, де в будь-який момент їх могли атакувати ЗС РФ. У країнах НАТО такі операції проводилися б за підтримки крейсера, але в України такого немає. Доводиться все робити дуже тихо.

"Самі в човни, по 10 осіб. Над нами літають їхні СУшки, але ми виходимо і робимо свою роботу. Тому що командир знає: завдання має бути виконане. І цим ми відрізняємося від багатьох — що ми їх виконуємо. Нестандартними методами, але робимо", — продовжив Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму. Події розгорталися в районі села Маяк близько 5 години ранку. Місцеві жителі повідомили, що чули вибухи.