"Говорити передчасно": юридичних передумов для звільнення Резнікова немає, – Веніславський

За словами члена оборонного комітету, офіційних дій щодо звільнення міністра оборони України з боку влади немає.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський 30 серпня в інтерв’ю "Українським Новинам" заявив, що наразі немає будь-яких офіційних дій щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

За його словами, кулуарно розмови про звільнення Резнікова ходили тривалий час, але офіційних дій з боку влади по цьому питанню немає.

"Зараз жодних офіційних дій, які б передували звільненню або призначенню нового міністра оборони, не відбуваються ні з боку президента, ні з боку парламентського комітету з питань національної безпеки", — запевнив депутат.

Веніславський вважає, що на сьогоднішній день з точки зору юридичної процедури говорити передчасно: "Є три механізми відставки міністра оборони: подання президента, заява від самого міністра і висловлення недовіри від ВРУ. У даному випадку жодна з цих процедур не має жодних ознак початку реалізації, тому говорити про зміну міністра оборони у мене підстав немає".

У розмові із журналістом парламентар торкнувся теми діяльності Міністерства оборони у сфері оборонних закупівель, зокрема закупівлі курток для військовослужбовців.

"Коли ми говоримо про ті самі куртки, то на сьогоднішній день у мене немає сумнівів, що було закуплено зимові куртки по тій ціні, яка була оприлюднена", — сказав він.

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Крім того, Веніславський розповів, ким замінять обласних керівників ТЦК. За словами Федора Веніславського, серед завдань нових керівників ТЦК — виконання планів із мобілізації та викорінювання недоброчесних дій із боку працівників військкоматів на різних рівнях.