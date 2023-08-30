Алгоритм допомоги сім'ям загиблих українських бійців: як отримати гроші (відео)

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть отримати виплату в 15 млн гривень. Спочатку виплачується 3 млн грн, а решту 12 млн грн виплачують щомісяця рівними частинами протягом 40 місяців.

Сім'ї загиблих українських військовослужбовців має право на отримання 15 млн гривень допомоги. Про те, який існує алгоритм грошової допомоги та які документи необхідно надати для отримання компенсації, розповіла 30 серпня представниця київського ТЦК і СП Катерина Тищенко на брифінгу у Military Media Center.

Йдеться про одноразову грошову допомогу, яка передбачена постановою №168 Кабміну від 28 лютого 2022 року та наказом Міноборони України від 25 січня 2023 року.

За словами Тищенко, родичі загиблого військовослужбовця або військовослужбовиці можуть реалізувати право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) з дня загибелі, після отримання свідоцтва про смерть.

Хто має право на виплату

Виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом одержувачів загиблого військовослужбовця:

на батьків;

одного з подружжя, який не одружився вдруге;

неповнолітніх дітей;

дітей, яким виповнилося 18 років і вони навчаються за денною формою навчання;

утриманців, тобто членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

На виплату не можуть розраховувати:

громадяни Російської Федерації та республіки Білорусь;

особи, засуджені за державну зраду або колабораційну діяльність;

особи, засуджені за пособництво державі-агресору.

Етапи отримання коштів

Сума ОГД становить 15 млн гривень, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їхньою особистою заявою або заявою їхніх представників. При цьому якщо особи, які мають право на отримання допомоги, протягом трьох років не реалізували його, то кошти розподіляються між іншими особами, які теж мають право на ОГД.

На першому етапі виплачується 1/5 частини від призначеної суми ОГД — 3 млн грн, залишок 4/5 (12 млн грн) виплачується щомісяця, рівними частками протягом 40 наступних місяців.

Необхідні документи

Для призначення виплати члени сім'ї звертаються до РТЦК і СП незалежно від місця реєстрації та пишуть власноруч заяву. До заяви охочі отримати виплату додають копії таких документів:

паспорт або ID паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання;

картку платника податків;

повідомлення про смерть військовослужбовця;

документи, що підтверджують родинні зв'язки із загиблим; свідоцтво про смерть загиблого;

лікарське свідоцтво про смерть або довідку про причину смерті; виписку про несудимість особи, яка подає заяву;

для представників неповнолітніх дітей загиблого — рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки.

Раніше ми писали про те, як отримати одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту із ЗСУ. У Міністерстві оборони України пояснили, що під час підписання контракту із ЗСУ одноразово виплачується 21 472 грн — для рядового складу, 24 156 грн — для сержантського і старшинського складу та 26 840 грн — для офіцерського складу.