Крок до зміцнення ППО України: у Румунії буде створено тренувальний центр для пілотів F-16

Європейські урядовці обговорять також напрямки зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компаса ЄС, погодженого країнами-членами понад рік тому.

Нідерланди та Румунія погодили створення навчального центру для тренування пілотів багатоцільових винищувачів F-16 на території Румунії. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо.

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми почнемо (обговорення) з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу підтримку для України в боротьбі проти російської агресії. Нідерланди та Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і, безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", — зазначила міністр оборони Нідерландів.

Вона зазначила, що європейські урядовці обговорять також напрямки зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компаса ЄС, погодженого країнами-членами понад рік тому.

Коли Україна отримає перші винищувачі

Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а у 2025 — ще п'ять. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

"З приводу того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії і попрямує в Україну. Близько шести з них", — сказала політик.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

А 18 серпня стало відомо про те, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.