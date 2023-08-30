Дошкульне знищення Іл-76: аналітик пояснив важливість удару по аеродрому в Пскові

Під час атаки БПЛА по аеропорту у Пскові Росія за кілька хвилин втратила стільки літаків, скільки випустила протягом року.

Увечері 29 серпня 2023 року аеропорт у Пскові атакували БПЛА невідомого походження. Внаслідок атаки отримали пошкодження сім вантажно-транспортних літаків Іл-76 ЗС РФ. На думку редактора Defense Express Олега Каткова, хоч у Росії цих літаків більше сотні, їхня втрата все ж досить дошкульна. Про це написали на порталі "Еспресо".

Катков пояснив, що на аеродромі в Пскові повністю згоріло чотири літаки Іл-76, а ще три отримали критичні пошкодження — їх ремонтуватимуть. При цьому він стверджує, що втрата військових транспортників складає 5,5% від загальної кількості літаків цього типу, якими володіє Росія. Їхня загальна кількість — 101 шт.

На думку експерта, літаки Іл-76 важливі для РФ з двох причин. По-перше, вони активно використовуються Повітряно-десантними військами та для перевезення військових вантажів. По-друге, протягом минулого року було випущено 5 таких літаків. Отже, "Україна ударом дронами змогла перекреслити роботу підприємства з виробництва Іл-76 за рік", — наголосив Катков.

Зазначимо, у березні 2023 року російські ЗМІ повідомили про пожежу на авіаремонтному заводі в Ульяновську. Влада РФ визнала, що в ангарі загорівся той таки Іл-76. Тим часом саме в Ульяновську розташований завод, який займається випуском і технічним обслуговуванням цього типу літаків — компанія "Авистар-СП" (відстань до України — 800 км). Цехи цього заводу у 2021 році відвідував міністр оборони Сергій Шойгу: заявив, що очікує зростання продуктивності випуску Іл-76МД до 10 екз./рік.

Літак Іл-76 ЗС РФ: деталі

Іл-76 — військово-транспортний літак, який створили ще часів СРСР. Спочатку його випускали в Ташкенті (Узбекистан), а у 2010 році виробництво перенесли в Ульяновськ. Літак здатен перевозити вантажі загальною масою 28-60 тонн, при цьому летить зі швидкістю 770-800 км/год. на відстань до 4200 км. Він активно використовується ЗС РФ для перевезення зброї і техніки — вантажівок і навіть броньованих машин.

Нагадуємо, 29 серпня у РФ відбулась масована атака дронами: вибухало в шести областях, а також в окупованому Криму. На летовищі у Пскові згоріли чотири Іл-76: губернатор області заявив, що сумарні збитки ще уточнюються.