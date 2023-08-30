Авіакатастрофа на Житомирщині, F-16 та ЗРК Patriot: Ігнат розповів про діяльність Повітряних сил

Зі слів Юрія Ігната, українські пілоти здатні освоїти винищувачі F-16 за 4-6 місяців. Коли перші 60 літаків прибудуть в Україну, вони зможуть "закрити" повітряний простір від ракет РФ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, як саме використовуються літаки, які розбились на Житомирщині. Також офіцер розповів про допомогу, яку Україна отримує від партнерів — про підготовку до надання винищувачів F-16. Про це ідеться у інтерв'ю порталу "Суспільне".

Під час розмови з журналістом Ігнат пояснив тільки те, що не становить державної таємниці. З його розповіді можна дізнатись кілька цікавих фактів про діяльність Повітряних сил ЗСУ.

Авіакатастрофа на Житомирщині: деталі

Зі слів речника Повітряних сил, літаки розбились у перші секунди після старту. При цьому він зазначив, що не може точно сказати — був це бойовий виліт, або навчальний. Лише наголосив: "під час війни майже усі вильоти — бойові".

Втім, причиною авіакатастрофи не є удар ворога, впевнений офіцер: "Там не було ворожих літаків. Вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися". Єдині деталі, які підтвердив речник Повітряних сил — пілоти летіли групою, загинули незабаром після старту, у момент загибелі виконували розворот. Можливі причини НП: помилка пілота, стан повітряного судна, особливості підготовки або командування. Справою займається ДБР і результат може бути відомий як через тиждень, так і за кілька місяців, наголосив Ігнат.

L-39 — навчально-бойові літаки чеського виробництва. Їх використовують і для навчання, і для виконання бойових завдань. Зокрема, на них літають курсанти. З іншого боку, вони несуть озброєння і здатні виконувати певні специфічні задачі. Які саме задачі поставило командування перед трійкою пілотів, Ігнат не назвав — нагадав, що ведеться слідство.

Однак на навчальних літаках також літають і досвідчені пілоти — саме такими пілотами і були загиблі. "L-39 є фактично в кожній бригаді й використовуються для виконання або бойових завдань, або ж для відновлень льотних навичок", — сказав офіцер.

Навчальні літаки вказаного типу перебувають у складі Чугуївської навчальної бригади, яка навчає курсантів Харківському університету Повітряних сил (ХУПС). Під час навчання курсанти проходять три етапи підготовки. Спершу літають на легкомоторних літаках ХАЗ-30, потім пересідають на L-39, і нарешті — на винищувачі, бомбардувальники тощо. На момент випуску вони вже налітали по 200 годин, розповів деталі підготовки пілотів Ігнат. З його слів, група курсантів також навчається у Великій Британії — освоюють західну техніку: "Їм уже немає сенсу сьогодні вчитися на радянській техніці", — уточнив він.

Винищувачі F-16: що відомо

Ігнат назвав точне число винищувачів, які потрібні ЗСУ — 128 од., кожен — вартістю 50-60 млн дол. Також запевнив, що почала працювати коаліція партнерів, які навчають пілотів, а також обслуговуючий персонал. З його слів, пілот Juice, який загинув на Житомирщині, допоміг Україні переконати сенаторів США погодитись на надання цього типу літаків: "Андрій Пільщиков, "Джус", боровся за F-16, віддавав усю свою силу і життєву енергію на це". Однак його смерть не зупинить процес підготовки, який вже почався — до навчання приступили однокурсники Андрія Пільщикова "Джуса", заявив Ігнат.

Термін навчання пілотів — близько пів року. При чому це термін визначили не навмання: спершу взяли двох досвідчених пілотів, які кілька тижнів готувались на авіасимуляторах та авіатренажерах. Саме вони і оцінили, скільки часу знадобиться для набуття реальних навичок: "можливо, навіть менше, ніж пів року. Тобто приблизно чотири місяці".

Також офіцер розповів про ще два аспекти надання винищувачів. По-перше, мають підготувати інфраструктуру для навчання ("авіастимулятори, авіатренажери, злітно-посадкові смуги, тобто аеродром, де можна буде відпрацьовувати польоти з інструктором"), і навіть перенавчити інструкторів. По-друге, також потрібно зважати на нові системи озброєння, які будуть використовувати. Іде мова, наприклад, про ракети AIM-120 AMRAAM (по 500 тис. дол./од.): ними можна бити як з літаків, так і з ЗРК NASAMS.

Речник Повітряних сил навів деякі тези стосовно особливостей використання F-16. Наприклад, перші 60 шт. можна розділити на оперативних аеродромах — по 2 шт./аеродром. Коли злітатимуть "Шахеди", то вони будуть здатні їх знищити. Крім того, їх можна використати на лінії боїв, щоб знешкоджувати авіацію ЗС РФ (близько 20 можливих цілей лише протягом 30 серпня, пояснив Ігнат). Ще одне завдання — патрулювання 2000 км на кордоні з Білоруссю, Придністров'ям, Чорного моря.

Юрій Ігнат провів аналогію між винищувачем F-16 та ЗРК Patriot. На його думку, коли винищувачі з'являться, то це відсіче певну кількість загроз з боку Росії. "Якщо російська авіація буде знати, що по них можуть ударити авіаційними ракетами, що вилетіла пара F-16, вони просто не будуть підлітати. От де ЗРК Patriot кілька разів відпрацював успішно — там вони вже не з’являються. Така само превентивна буде дія і F-16", — наголосив офіцер.

Нагадуємо, в ніч з 29 на 30 серпня ЗС РФ здійснила масовану атаку дронами та ракетами по території України. Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про знищення усіх крилатих ракет, але кілька ворожих дронів все ж встигли завдати шкоди. Тим часом у Пскові сталась атака БПЛА невідомого походження на місцевий аеропорт: аналітики припустили, що їх могли запустити з території Росії.