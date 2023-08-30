"Бачу чергу в центрі набору": Данілов оцінив ймовірність одночасного призову 300 тис. осіб

Кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації, але військові звертаються до влади з проханням прискорити темпи.

Мобілізація в Україні триває згідно норм, які були ще ухвалені 24 лютого 2022 року, тому у масовому призові немає потреби. Секретар Радбезу Олексій Данілов заявив в інтерв'ю NV.

З його слів, військові все ж звертаються з проханням, щоб провести відповідні процедури через засідання Радбезу. Данілов зауважив, що до лав ЗСУ "беруть собі стільки, скільки потрібно". Він зазначив, що наразі нема потреби для набору 300 тисяч людей до війська.

Кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Наразі, як стверджує Данілов, потреби у збільшенні показників немає. З його слів, коли він відправляється на роботу, то бачить щоранку "чергу в одному з центрів набору до армії".

Не оминув він й тему хабарництва у ТЦК. Випадки викриття порушників та корупціонерів почастішали, але це нібито не вплинуло на кількість мобілізованих.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що Росія постійно запускає дезінформаційні кампанії стосовно мобілізації в Україні. Він назвав випадки, коли людей з пораненнями або без кінцівок відправляють на фронт, поодинокими.

Мобілізація в Україні: плани влади щодо посилення темпів

Єгор Черньов, заступник голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що у нашій державі підуть воювати усі чоловіки. З його слів, таку ситуацію передбачає четверта черга мобілізації, а зараз нібито триває друга. Юристи вважають, що посилення призову суперечить чинному закону, але поповнити лави ЗСУ швидко можна поліцейськими, працівниками податкової служби та ТЦК.

Мобілізація в Україні й надалі реалізовуватиметься нібито у звичному режимі. Згодом з такою заявою виступив Федір Веніславський, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Додаткових заходів наче не передбачено.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, кого в Україні невдовзі можуть мобілізувати через зміни до законодавства. Студентів, аспірантів, державних службовців і співробітників поліції та БЕБ розглядають як потенційних військових.