Танки Leopard і безпілотники: Україна отримає новий пакет допомоги від Німеччини

ЗСУ отримають нову партію бронемашин, радіолокаційних станцій та розвідувальних безпілотників. Також вперше надійде польовий шпиталь — раніше Німеччина подібного спорядження не надавала.

Міністерство оборони Німеччини оновило інформацію щодо військової допомоги, яку отримає Україна. У списку є броньовані машини, які можуть дещо відновити втрачений парк танків Leopard 2. Про це ідеться на сайті відомства.

Бундесвер не повідомив терміни постачання нового спорядження. Однак, станом на 30 серпня 2023 року, надійдуть наступні оновлення:

танки Leopard 1 — "плюс" 10 шт. (раніше виділили 10 шт.);

радіолокаційна система TRML-4D (покращують захист від дронів, ракет та авіації РФ) — "плюс" 1 шт. (раніше — 2 шт.);

розвідувальні безпілотники Vector (мають дальність 30 км і тримаються у повітрі 120 хв.) — "плюс" 16 (раніше — 88 шт.);

сідельні тягачі 8x8 HX81 — "плюс" 4 шт. (раніше — 42 шт.;)

напівпричепи — "плюс" 4 шт. (раніше — 37 шт.);

патрони для вогнепальної зброї — "плюс" 13,12 млн шт. (раніше — 22,5 млн шт.);

польовий шпиталь — кількість не вказана (раніше — не було).

Зазначимо, у попередньому пакеті допомоги від Німеччини були самохідні системи ППО та тисячі різних видів снарядів. Дата оприлюднення попереднього списку — 13 липня.

Танки для України: деталі

Зазначимо, так звана танкова коаліція для постачання бронемашин для України сформувалась на початку весни 2023 року. До коаліції увійшли 16 країн, які сумарно обіцяли надати близько 700 бронемашин. Терміни постачання чітко не вказувались. Втім, були відомі моделі, які надійдуть ЗСУ, зокрема: різні моделі Leopard 2 (56 шт.), Leopard 1 A5 (178 шт.) та ін.

Скільки танків має отримати Україна? Фото: Слово і діло

Бронемашини з'явились на полі бою в Україні на початку червня 2023 року — саме тоді у мережі показали відеосвідчення. З часом почали оприлюднювати докази втрати танків. Зокрема, Forbes підтвердив повне знищення 5 танків Leopard 2, а ще 10 танків отримали пошкодження і відправились на ремонт. Також ORYX-аналітики опублікували свої дані: втрачено Leopard 2A4 — 6 шт. та Leopard 2A6 — 9 шт.

Ґрунтуючись на даних Forbes та ORYX, можна підсумувати, що нова партія допомоги від Німеччини майже покриє втрати танків Leopard, підбитих росіянами під час контрнаступу ЗСУ.

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