З обіцяного мільйона снарядів Україна отримала від ЄС менше чверті, — Міноборони Естонії

Глава естонського оборонного відомства зазначив, що Євросоюз виділив українським військовим 226 тисяч артилерійських боєприпасів у рамках проекту з доставки мільйона снарядів.

Програма Європейського союзу з передачі Силам оборони України 1 мільйона артилерійських снарядів просувається повільно. Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкура, пише портал Tagesschau 30 серпня.

За словами глави естонського оборонного відомства, з обіцяного ЄС мільйона Україна поки що отримала тільки 226 тисяч. Він зазначив, що союзникам Києва ще багато чого належить зробити в цьому напрямку.

Ханно Певкур вказав на те, що наразі Україна щодня виробляє приблизно 6 тисяч снарядів, тоді як денний показник РФ може сягати 60-70 тисяч.

Водночас міністр підкреслив, що західні боєприпаси мають вищу точність.

Глава Міноборони Естонії також висловився про контрнаступ, зазначивши, що українці рухаються "сантиметр за сантиметром" і просуваються в напрямку Токмаку. Він зазначив, що, якщо ЗСУ звільнять Токмак, то шляхи постачання російських військ можуть бути відрізані.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, що відбулася 29-30 серпня в іспанському Толедо, заявив про необхідність збільшити витрати на оборону і підтримку України.

Раніше, 9 травня, країни Європейського союзу заявили про готовність виділити Україні нову військову допомогу — мільйон боєприпасів до артилерії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала пріоритетним завданням забезпечити ЗСУ артилерійськими снарядами.

Ми також писали про те, що до 2024 року в Російській Федерації планують збільшити у 25 разів виробництво артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснополь-М2", яких у РФ називають "снайперськими снарядами".