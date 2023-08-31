Україна досягла паритету в контрбатарейній боротьбі проти РФ, — бригадний генерал ЗСУ

Як зазначає командир ЗСУ Сергій Баранов, артилерія, передана Україні країнами НАТО, перевершує радянські системи за дальністю стрільби.

Сили оборони України досягли паритету в контрбатарейній боротьбі проти Збройних сил Російської Федерації. Про це сказав бригадний генерал, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов в інтерв'ю "Українському радіо" 30 серпня.

За словами українського воєначальника, паритет у контрбатарейній боротьбі проти російських окупантів став можливий насамперед завдяки тому, що артилерія, передана Україні країнами НАТО, має більшу дальність стрільби.

Сергій Баранов зазначив, що західні системи дають змогу вражати противника на відстані 30-40 кілометрів, тоді як радянські мають середню дальність до 24 кілометрів.

"Це дало нам можливість знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії та впливати на нашу піхоту", — підсумував бригадний генерал.

Сергій Баранов також згадав про те, що президент ухвалив рішення про збільшення обсягів виробництва САУ "Богдана".

"Це дуже приємно, тому що вона сучасна, надійна, здатна до вдосконалення, і ми можемо покращувати її вогневі та маневрові можливості", — сказав офіцер.

Нагадаємо, 17 липня військовий оглядач порталу War Zone Стетсон Пейн заявив, що тоді як українські війська намагаються прорвати російські оборонні рубежі, артилеристи "грають у довгу" за майбутню артилерійську перевагу.

Польський експерт полковник Томаш Лісецький в інтерв'ю від 30 липня зазначив, що досвід бойових дій в Україні показує, що народжується нова артилерія — нечисельна, мобільна, розосереджена, далекобійна, з високоточними боєприпасами, яка веде точковий вогонь.