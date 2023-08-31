"Знову перевершили очікування": Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ

За словами генсека НАТО, ще 2022 року багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів. Тепер же ЗСУ показують свою ефективність і звільняють нові території.

Українці знову перевершили всі очікування, коли мова заходить про контрнаступ ЗСУ. Бійцям вдається просуватися вперед. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNN 30 серпня.

За його словами, якщо простежити за полем бою, то можна побачити, що Збройним силам України вдається поступово повертати під свій контроль території і вони відтісняють російських окупантів якомога далі.

"Здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема, завдяки мінним полям, і тому зараз ще важливіше підтримувати їх. Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, і ми маємо пам'ятати, що все почалося торік із повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — йдеться в повідомленні.

У лютому 2022 року багато експертів вважали, що Україна зможе простояти лише кілька днів або тижнів, після чого їй доведеться здатися або піти на умови Російської Федерації. Однак, українці вже звільнили північ, Київ, схід, Харків, Херсон, і багато територій на півдні.

"І тепер вони досягають ще більших успіхів", — додав Єнс Столтенберг.

Попереду ще важкий шлях до перемоги, але успіхи ЗСУ лише набирають обертів. Союзники по НАТО постійно ведуть діалог про те, як проходить контрнаступ і яка ще допомога потрібна Україні.

Наприклад, зайшла мова про системи ППО, які були передані Україні партнерами. Вони довели свою ефективність, а українці навчилися вміло ними керувати.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що в Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ і знову заговорили про постачання ATACMS. Українські військові повільно, але просуваються вперед на полі бою, відбиваючи масштабні атаки російських окупантів.