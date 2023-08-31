БПЛА атакували Брянськ: прогриміли потужні вибухи, центр міста перекрито, — росЗМІ (фото, відео)

За словами журналістів, над обласним центром збили три БПЛА літакового типу. Один із дронів упав на готель Управління справами уряду області.

У небі над Брянськом 31 серпня було помічено кілька безпілотників, у місті чути вибухи, повідомляють кілька російських видань.

За даними Mash, російського інтернет-медіа, знищено щонайменше три дрони-камікадзе: "Чути вибухи, над центром міста й аеродромом — працює ППО. Попередньо, знищено щонайменше три дрони".

Один із дронів-камікадзе, які атакували місто, впав на готель Управління справами уряду області — за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив цю інформацію.

"Завдяки пильності наших громадян сьогодні на пульт чергового ЦОВ-112 надійшов сигнал про виявлення підозрілих літальних апаратів над містом Брянськом. Для перевірки повідомлень було піднято підрозділи Росгвардії та УМВС по Брянській області", — повідомив чиновник.

За його словами, БпЛА літакового типу були збиті силами Росгвардіі за допомогою антидронової рушниці та спеціального карабіна. На місці працюють оперативні та екстрені служби. Людей евакуюють у сховища. Інформація про постраждалих уточнюється.

Видання Shot стверджує, що в атаці на Брянську область могли брати участь дрони-камікадзе UJ-22.

Нагадаємо, 30 серпня жителі Брянська поскаржилися на атаку БпЛА. Місцеві пабліки повідомляли про атаку 8 безпілотників і вибух у будівлі Слідчого комітету.

Варто зазначити, що ніч 30 серпня Росія зазнала масштабної атаки БпЛА. Вибухи прогриміли в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії.