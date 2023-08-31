Використали Bayraktar: бійці ГУР врятували побратима, який 14 годин пробув у воді (відео)

Спецпризначенець під час операції в Чорному морі і обстрілу РФ опинився за бортом. Боєць провів у воді 14 годин, однак він не сумнівався, що побратими за ним повернуться.

В акваторії Чорного моря російський літак Су-27 атакував український човен з бійцями спецпідрозділу ГУР МО "Артан". Один із спецпризначенців опинився за бортом, а його побратими змушені були відійти на човні. Як потім забирали бійця, розповідає "Українська правда".

Зазначається, що під час атаки ворожого Су-27 український катер маневрував. Через це боєць з позивним "Конан" опинився за бортом у відкритому морі. Через перебування під щільним вогнем авіації РФ українські спецпризначенці на човні відступили, але залишати побратима на призволяще ніхто не збирався.

"Тільки уявіть собі: один у відкритому морі, без розуміння, куди рухатись, коли буде допомога, але з чітким усвідомленням того, що він є ціллю не лише наших пошукових місій, але і ворога. Так от: він не просто протримався 14 годин на воді, він плив і ще й у правильному напрямку. Наскільки треба бути сильним духом, холоднокровним, аби зібрати себе в кулак та просто пливти до своєї перемоги. Він вже легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців", — розповів командир підрозділу "Артан" Віктор Торкотюк.

На пошуки побратима майже одразу вилетів Bayraktar TB2. Завдяки йому місце перебування бійця виявили, а далі для евакуації було відправлено групу у складі декількох човнів. Вони намагалися прорватися до воїна крізь вогонь російських винищувачів.

Зрештою "Конана" врятували. Він провів у воді 14 годин.

Нагадаємо, що у МВС розповіли про подвиг медика з "Гвардії Наступу". Російський дрон-камікадзе летів у бік автомобіля з українськими бійцями. Але гвардієць не розгубився і відкрив по безпілотнику вогонь.

Раніше повідомлялося, що добровольці врятували поранених побратимів на Запоріжжі. Захисники передавали дронами записки з медикаментами та водою, доки не вдалося повернути обох військових "додому".