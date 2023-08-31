Кремль визначив долю ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина: найманців вивезуть в Африку, — ЦНС

Більша частина бійців Євгена Пригожина буде змушена воювати в африканських країнах. Однак небагатьом "вагнерівцям" запропонують залишитись у Білорусі або знову відправитись в Україну, уклавши контракти з Міноборони РФ.

Політичне керівництво Росії визначилось з подальшою долею ПВК "Вагнер" після того, як її очільник Євген Пригожин ймовірно загинув внаслідок авіакатастрофи. Про це 31 серпня повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, ворожий уряд вирішив до середини вересня вивезти більшість "вагнерівців" в Африку.

"За задумом, терористи залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників", — зазначили у центрі.

Менша частина найманців, за інформацією ЦНС, залишиться на території Білорусі. Там вони будуть готувати спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) до протидії можливому заколоту проти Олександра Лукашенка. Також небагатьом російським бійцям запропонують підписати контракт з Міноборони РФ та продовжувати воювати в Україні.

Нагадаємо, у медіа з посиланням на бійця ПВК "Вагнер" повідомляли, що найманців не пускають на війну в Україні та "виживають" з Африки. Тепер вони змушені конкурувати з угрупованнями Міноборони РФ та Росгвардії.

Видання "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки з Білорусі. Там розбирають військовий табір, раніше облаштований для російських найманців. Як відомо, раніше табір "Вагнера" складався зі 273 наметів, приблизно 101 з них вже демонтували.