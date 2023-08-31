Серед білого дня: у РФ невідомі безпілотники дістались до Москви, — ЗМІ (відео)

Російське ППО ніяк не відреагувало на безпілотники, які вільно ширяли за 20 км від Кремля. Однак їх все ж помітили — тимчасово закрили московські аеропорти.

Жителі передмістя Москви помітили безпілотники невідомого походження, які вільно кружляли у небі. При цьому не було чутно жодного пострілу ППО, яка мала б відреагувати на подібні дії. Про подію написали в Telegram-каналі Astra.

У дописі вказано, що відео польоту дронів отримали від жителів міста Красногорська, розташованого на північно-східній околиці столиці РФ. Записів — два: на кожному видно, як на висоті кілька десятків метрів летить дрон. Можна розгледіти, що один з дронів літакового типу — помітні крила.

Куди саме прямували пристрої і якою була ціль, інформації немає. Однак тіні на асфальті і розташування сонця дають можливість припустити, що в одному випадку БПЛА рухався зі сходу на захід, в іншому — з півночі на південь (орієнтовно).

Зазначимо, мер Москви Сергій Собянін зранку 31 серпня повідомив, що російська ППО виявила та збила безпілотники на південний захід від столиці — у Воскресенському районі.

Між тим близько зранку тимчасово було закрито столичні аеропорти. Зокрема, стверджувалось, що спершу затримали 32 рейси, потім — сумарно 59 рейсів. Скасували польоти чотирьох літаків.

Якщо розмістити точки, де помітили дрони 31 серпня, то видно, що поруч з ними розташовано чотири міжнародні аеропорти Підмосков'я. Зокрема, від Красногорська до "Шереметьєво" та "Внуково" — 16 км і 24 км відповідно. Західніше Воскресенського району — "Домодєдово" (близько 30 км).

Міжнародні аеропорти під Москвою Фото: Google maps

Атака БПЛА на аеродром в Пскові та інші об'єкти у РФ

В ніч з 29 на 30 серпня сталась масована атака дронів невідомого походження на шість регіонів Росії. Під загрозою опинились наступні області: Московська, Рязанська, Калузька, Орловська, Брянська, Псковська.

Один з дошкульних ударів стався під Псковом — влучили у летовище на південь від населеного пункту. Внаслідок влучання повністю згоріло чотири літаки Іл-76, пошкоджено — ще три.

Згідно з інформацією експерта, влучання по псковському аеродрому позбавило Росію стількох літаків Іл-76, скільки вона здатна випустити впродовж року.

Нагадуємо, видання NYT розповіло, що в Україні працюють над шістьма моделями дронів, здатних пролетіти 1000 км. Про те, що ЗСУ мають такі пристрої, свідчать атаки на відстані 600-700 вглиб на територію РФ.

Тим часом Інститут вивчення війни пояснив, чому безпілотники безперешкодно дістаються так далеко. Зокрема, одна з причин — стягування максимальної кількості ППО на захист Москви, а не інших регіонів.