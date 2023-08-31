На озброєнні української армії зʼявились бельгійські БМП YPR-765 PRI: що відомо (відео)

YRP-765 PRI — це нідерландська машина, яка створена на базі американського БТР M113. БМП озброєна 25-мм гарматою.

В Україні вперше зафіксували на озброєнні бельгійські БМП YPR-765 PRI, які були виготовлені в Нідерландах, але продані приватному колекціонеру у Бельгії. Про це повідомляє блогер Ukrainian Front в Х (раніше Twitter).

Бойові машини піхоти YPR-765 вироблялись на нідерландському підприємстві DAF. Версія PRI (Pantser Rups Infanterie) має бойовий модуль зі швейцарською автоматичною гарматою Oerlikon KBA B03 калібру 25-мм. Окрім цього на бойову машину встановили спарений кулемет 7,62 мм FN MAG.

Ліворуч нідерландська версія, праворуч - бельгійська

Різниця між бельгійською та нідерландською версією полягає в розміщенні блоків для димових гранатометів. У бельгійській машині їх перенесли з верхньої лобової деталі на башту. Обидві армії використовували машини для перевезення десанту на поле бою. В десантному відділенні поміститься 7 десантників.

Також в машині розміщується боєкомплект зі 180 снарядів для 25-мм гармати. Для наведення на ціль башта має денний та нічний прицільний комплекс. У "Мілітарному" зазначають, що на базі YPR-765 створено також БТР, БМП, самохідний ПТРК, медично-евакуаційна машина, а також є варіант для військової поліції. При цьому сам YPR-765 побудовано на базі американського БТР М113.

Нагадаємо, 15 серпня ЗМІ писали, чим відрізнятимуться бельгійські Leopard 1A5 від німецьких.

28 серпня грецькі видання писали, що Україна може отримати Leopard 1 з Греції. В обмін Німеччина постачатиме свої Leo 1 після капремонту.