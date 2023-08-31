Бійці 32-ї ОМБр показали отримані французькі ПТРК "Мілан" (фото)

За словами українських захисників із 32-ї окремої механізованої бригади, підрозділи тренуються постійно. Зокрема й між бойовими виходами.

Українські захисники з 32-ї окремої механізованої бригади продемонстрували французькі ПТРК "Мілан", які отримали на озброєння. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Важко в навчанні, але в бою ще важче! — йдеться в публікації. — Наші підрозділи тренуються постійно. Навіть між бойовими виходами вдосконалюють своє володіння зброєю і тактикою ведення бою".

ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан" Фото: Facebook ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан" ПТРК "Мілан"

Французькі ПТРК "Мілан"

ПТРК "Мілан" — керована протитанкова ракета класу "земля-земля". Характеристики близькі до відомої американської системи BGM-71 TOW. Ця компактна, невелика і легка система призначена для ураження броні, вогнеметних систем та іншої техніки противника.

Радіус дії — близько 2 кілометрів.

Нагадаємо, що експерт розповів, як українські зброярі модифікували ракети для руйнівного удару по Криму.

Також повідомлялося, що представники ЗСУ показали удар по складу боєприпасів і бронетехніки ЗС РФ у районі Олешок.

Зі свого боку, 79-та ДШБ повідомила, що три танки й дві БМП російських військ одночасно підірвалися на мінах. Публікацію розміщено у Facebook 31 серпня.