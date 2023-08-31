Не тільки Медведчук і директор "Мотор Січ": в Україні знешкодили понад 300 агентів РФ, — СБУ

За словами спікера служби Артема Дехтяренка, співробітники СБУ б'ються не тільки з ворогом усередині країни, а й повноцінно воюють на фронті, беруть участь у контрнаступі ЗСУ.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України змогла викрити понад 300 кадрових агентів спецслужб ворога. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, СБУ також затримує колаборантів топ-рівня.

"З початку повномасштабної війни служба викрила понад 2 тис. зрадників і понад 300 кадрових агентів російських спецслужб. І важливо те, що СБУ затримує колаборантів того рівня: Медведчук, директор Мотор-Січі Богуслаєв та інші", — зазначив Дехтяренко.

Він заявив, що співробітники СБУ борються не тільки з ворогом усередині країни, а й повноцінно воюють на фронті, беруть участь у контрнаступі ЗСУ, є частиною Сил оборони України.

"Мало того, служба проводить спецоперації найвищого рівня складності, які змінюють хід війни. Це і острів Зміїний, і оборона Бахмута, і та сама руйнація Кримського мосту, яка двічі суттєво ускладнює логістику ворога", — сказав Дехтяренко.

Спікер зазначив, що СБУ знищила російську техніку на суму понад 1 млрд доларів. Це майже 3000 різних цілей.

Також 31 серпня повідомлялося, що СБУ викрила ділків, які намагалися продати 80 танкових двигунів за 77 млн гривень. Крім двигунів у бізнесменів на складі виявили прилади нічного бачення та інші деталі для бронетехніки. Двигуни хотіли продати в ЗСУ за ціною втричі вищою за ринкову.

Крім того, СБУ викрила організаторів "виборів" в окупації. "Голосування", як зазначають правоохоронці, заплановано на початок вересня. Кремль зажадав від колаборантів максимальної явки місцевого населення.