Втік, щоб сісти: у РФ засудили священника УПЦ МП Курмоярова, який підтримував "руский мир"

Священник Дмитро Курмояров вів Youtube-канал, в якому критикував діяльність РПЦ та Патріарха Кирила. Коли почалось вторгнення РФ, назвав війну війною і розповів росіянам про 40 тисяч загиблих в Маріуполі.

Колишній громадянин України та церковник УПЦ МП Дмитро Курмояров отримав три роки колонії за вироком російського суду. Чоловік прожив у РФ 4 роки, але коли почалось вторгнення, відразу назвав війну війною. Про це розповіли на порталі BBC.

Курмоярова (отця Іоана) засудили за статтею про поширення фейків про російську армію, вказує BBC. Справа розглядалась Калінінградським судом Санкт-Петербурга. Підсудний опинився за ґратами влітку 2022 року. Після вироку він проведе ще три роки у російській колонії.

Вирок міг бути удвічі суворішим. Зокрема, російські прокурори просили сім років колонії, тоді як стаття обіцяє покарання від 5 до 10 років.

У справі перелічили 63 випадки, коли чоловік розповідав про злочини ЗС РФ. Його діяльність охопила період з 22 лютого по 6 червня 2022 року. Протягом цього часу він випускав відео у Youtube-каналі "Православный виртуальный приход" та публікував відповідні дописи в інших соцмережах. У своєму останньому слові пояснив, навіщо це робив: бо вважав, що українці та росіяни — один народ.

"Я — вірянин і християнський пацифіст. Я був глибоко шокований, адже росіяни й українці, по суті, один народ. Мене особливо травмувала та думка, що з обох боків конфлікту беруть участь і страждають православні люди", — заявив отець Іоанн.

Зазначимо, у Youtube досі існує канал, який вів Курмояров. Останні відео опубліковані рік тому і мають наступні назви: "Зачем Путин начал эту войну" (2,1 тис. переглядів), "Путин и репрессии в Росии: кто на самом деле предатель Родины" (1,9 тис.), "В Мариуполе погибло около 40 тис. жителей" (1,2 тис.). Канал створено у 2017 році, має 5,45 тис. підписників та 210 відео. Сумарна кількість переглядів — 576 162. Тобто, кожне відео проглянули в середньому 2,7 тис. зацікавлених росіян.

Дмитро Курмояров: деталі біографії

Курмояров народився у Пермському краї Росії, потім перебрався в Україну — у місто Вінницю. Пізніше здобув освіту у РФ, але повернувся — з часом став священником УПЦ МП. Свої проросійські погляди не приховував: протестував проти Революції Гідності, підтримував фейкові республіки "ДНР/ЛНР", публікував листівки на 9 травня з георгіївськими стрічками. У 2017 році цю символіку заборонили і проти нього відкрили кримінальне провадження. Втім, справу закрили, бо сплив термін притягнення до відповідальності.

У 2018 році Курмояров перебрався до Росії, оселився у Новосибірську, працевлаштувався у місцевій церковній семінарії. Коли почалось російське вторгнення, почав публікувати інформацію про злочини Росії. Перед цим він потрапив в опалу у РПЦ — опублікував допис, в якому був шокований радянською символікою у православному храмі РПЦ на Кубані. За це його відлучили від церкви.

Нагадуємо, інший ексукраїнець — Кирило Дімітрієв — збудував у РФ більш успішну кар'єру, ніж отець Іоан. Зокрема, розслідувачі з'ясували, що він здобув успіх, звернувшись не до РПЦ, а до російських спецслужб — ГРУ та ФСБ.

Тим часом президент Росії Володимир Путіна почав тиснути навіть на прибічників війни в Україні. Крайня його жертва — власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, якого таємно поховали 30 серпня. Втім російський політолог Валерій Соловйов запевняє, що Пригожин живий — про це стане відомо на початку вересня.