Відвезла на війну з Україною: РФ прибрала ракетні комплекси з Курильських островів, — ЗМІ

За словами журналістів, старі танки й артилерія, які раніше зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, теж вирушили на фронт в Україну.

Росія прибрала численні зенітно-ракетні комплекси з двох Курильських островів. Про це повідомляє видання Kyodonews.

За словами журналістів, викладач Токійського університету Ю Коїдзумі заявив, що ЗРК були прибрані з островів Ітуруп і Кунашир. Крім того, старі танки й артилерія, що раніше зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, теж вирушили на фронт в Україну.

Видання зазначило, що підрозділи ЗС РФ, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-300В4, були дислоковані на Ітурупі та поблизу центрального населеного пункту Кунашира Південно-Курильська.

Коїдзумі сказав, що цілком можливо, що ЗРК були перекинуті в західний регіон Росії недалеко від кордону з Україною для підготовки до потенційного введення в бойові дії.

За словами викладача, елітна бригада морської піхоти ЗС РФ, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях в Україні. Деякі жителі островів Ітурупа і Кунашира загинули після мобілізації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ тестують дрони з кулеметами під Запоріжжям. Скільки таких роботів вдалося зібрати в Росії поки що не відомо, як і залишаються загадкою точні технічні характеристики апарату.

Крім того, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що ЗС РФ під Бахмутом через поразки перейшли до нестандартного мінування. За його словами, українські військові продовжують рух уперед, але іноді доводиться робити великі паузи. Пов'язано це з діями противника.