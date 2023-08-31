Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Киян закликали не користуватися сховищами у школах із 1 вересня

Володимир Пєнов
Фото: УНІАН | У КМВА просять киян шукати альтернативні укриття

За словами голови КМВА Сергія Попка, пріоритет буде віддано безпеці дітей, тому жителів столиці проситимуть шукати альтернативні укриття.

З 1 вересня сховища, обладнані в київських школах, стануть доступними для використання цілодобово, однак пріоритет під час використання під час занять буде надано дітям. Про це 31 серпня повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За словами голови КМВА Сергія Попка, укриття для громадян у школах і дитячих садочках будуть доступні в будь-який час. Однак представники освітніх закладів радитимуть жителям Києва насамперед використовувати найближчі альтернативні укриття в період навчальних занять. Це зроблено для забезпечення максимальної безпеки дітей.

Попко звертається до киян і гостей міста з проханням розуміти рекомендації та не поспішати звертатися до укриттів у дитсадках та школах, якщо можливий ближчий варіант.

Очільник КМВА також наголошує, що під час оголошення тривоги та загрози повітряних атак насамперед слід забезпечити безпеку дітей і громадян.

"Тому прошу киян і гостей міста поставитися з розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочка, якщо поруч є альтернативний варіант. Звісно, якщо другого варіанту немає — ваша безпека в пріоритеті. Усі, без винятків, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", — пояснив Попко.

Ситуація з укриттями в Києві — що треба знати

Уночі 1 червня Збройні сили Росії атакували Київ ракетами, уламки яких впали в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Одне з укриттів у Деснянському районі було закрито, через це загинули люди.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Мер Києва Віталій Кличко запропонував голові Деснянської районної держадміністрації Дмитру Ратнікову написати заяву про звільнення. Ратніков заявив, що за трагедію потрібно відповідати разом.

7 червня стали відомі результати перевірки укриттів Києва. Тоді було перевірено 3 382 об'єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва. 65% виявилися технічно придатними, а 35% і зовсім непридатними для експлуатації.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як освітній процес підготували до повітряних тривог. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, укриття є тільки в 75% шкіл.