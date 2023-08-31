Киян закликали не користуватися сховищами у школах із 1 вересня

За словами голови КМВА Сергія Попка, пріоритет буде віддано безпеці дітей, тому жителів столиці проситимуть шукати альтернативні укриття.

З 1 вересня сховища, обладнані в київських школах, стануть доступними для використання цілодобово, однак пріоритет під час використання під час занять буде надано дітям. Про це 31 серпня повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За словами голови КМВА Сергія Попка, укриття для громадян у школах і дитячих садочках будуть доступні в будь-який час. Однак представники освітніх закладів радитимуть жителям Києва насамперед використовувати найближчі альтернативні укриття в період навчальних занять. Це зроблено для забезпечення максимальної безпеки дітей.

Попко звертається до киян і гостей міста з проханням розуміти рекомендації та не поспішати звертатися до укриттів у дитсадках та школах, якщо можливий ближчий варіант.

Очільник КМВА також наголошує, що під час оголошення тривоги та загрози повітряних атак насамперед слід забезпечити безпеку дітей і громадян.

"Тому прошу киян і гостей міста поставитися з розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочка, якщо поруч є альтернативний варіант. Звісно, якщо другого варіанту немає — ваша безпека в пріоритеті. Усі, без винятків, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", — пояснив Попко.

Ситуація з укриттями в Києві — що треба знати

Уночі 1 червня Збройні сили Росії атакували Київ ракетами, уламки яких впали в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Одне з укриттів у Деснянському районі було закрито, через це загинули люди.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував голові Деснянської районної держадміністрації Дмитру Ратнікову написати заяву про звільнення. Ратніков заявив, що за трагедію потрібно відповідати разом.

7 червня стали відомі результати перевірки укриттів Києва. Тоді було перевірено 3 382 об'єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва. 65% виявилися технічно придатними, а 35% і зовсім непридатними для експлуатації.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як освітній процес підготували до повітряних тривог. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, укриття є тільки в 75% шкіл.