Пентагон замовив для України ракети Sidewinder: як їх можуть використовувати ЗСУ

Українська армія може їх інтегрувати як на винищувачі Су-27 чи МіГ-29, так і на наземні засоби ППО. Зокрема напрацювання робили поляки для радянських МіГів.

В останньому пакеті військової допомоги Україні, Пентагон законтрактував ракети AIM-9M Sidewinder з тепловим наведенням. Як їх може використовувати українська армія пояснює The War Zone.

Наразі подробиць щодо постачань не повідомляють, чи будуть ракети використовуватись для літаків, чи з землі. Також не розголошується кількість ракет AIM-9M. Раніше такі самі ракети передавала Україні Канада у травні 2023 року. І наразі немає відкритих даних, як саме Україна їх використовує.

Серед варіантів називають винищувачі МіГ-29 та Су-27. Ракети AIM-9M можна інтегрувати на радянські літаки, вважають автори. Бо вони за своїми характеристиками та можливостями схожі на авіаракети Р-73.

AIM-9M стоїть на озброєнні з 1983 року. У випадку польських МіГів, інтеграцію AIM-9 навіть готували, але у версії Х. Проводилось техніко-економічне обґрунтування. Тому це потенційно може спростити завдання для українських винищувачів. Є ймовірність, що робота над інтеграцією AIM-9 почалась ще до постачання літаків Україні.

Також не виключено, що AIM-9M використовуватимуть для наземних систем ППО. Зокрема NASAMS може стріляти ракетами з інфрачервоним самонаведенням, але AIM-120. Тому невідомо, чи зможуть Sidewinder уражати цілі з NASAMS.

Нагадаємо, 26 травня Канада анонсувала постачання Україні ракет Sidewinder.

1 травня Повітряні сили вперше показали американські 127-мм ракети Zuni для Су-25.