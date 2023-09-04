Невичерпне джерело: як Болгарія озброює Україну

Болгарія допомогла Україні в один із найскладніших етапів повномасштабної війни. Оборонні підприємства працюють цілодобово, щоб забезпечувати українську армію потрібними боєприпасами.

Болгарія кинула Україні рятувальне коло, ставши одним з найбільших постачальників зброї в умовах конфлікту з Росією. Оборонні підприємства країни взяли на себе безпрецедентну роль, працюючи в цілодобовому режимі, щоб забезпечити Україну боєприпасами радянського зразка, такими необхідними для її протистояння Росії. Парадоксально, але навіть поки болгарські заводи невпинно працюють на благо України, країну роздирають внутрішні протиріччя. Проросійський президент покладає на Київ провину за вторгнення Росії і виступає категорично проти непрямої участі Болгарії у війні, а проукраїнський міністр оборони прагне збільшити допомогу Україні.

Фокус переклав статтю Стейна Мітцера і Юста Оліманса про військову допомогу Болгарії Україні.

Схоже, що різні табори в уряді Болгарії дійшли золотої середини. Стратегічне рішення полягає в тому, аби продавати необхідні боєприпаси та озброєння країнам НАТО, які зі свого боку сприяють їхньому постачанню в Україну. У цій складній схемі Болгарії вдається зберігати крихкий баланс, офіційно дотримуючись позиції невійськової підтримки України і водночас приховано сприяючи її обороні. Доходи від цих операцій стають вкрай необхідною країні фінансовою підтримкою – так Болгарія надає допомогу Україні, зміцнюючи при цьому власну економічну стабільність.

Незважаючи на те, що президент Болгарії проти поставок зброї Україні, уряд країни непомітно нарощує свою підтримку. Свідченням цього є нещодавня обіцянка поставити Україні 100 БТР-60ПБ. Крім зміцнення обороноздатності України, ці зусилля підкріплені стратегічною метою: Болгарія прагне натомість отримати доступ до американської зброї. Не взявши участі в німецькій програмі обміну, Болгарія бачить можливість залучити американські озброєння за аналогічною схемою. Пропонуючи Україні військові активи, багато з яких залишилися з радянських часів, в обмін на надлишки американського озброєння, Болгарія реалізує потенційно безпрограшний сценарій, вигідний усім сторонам.

Болгарія поставить Україні 100 БТРів

У наведеному нижче списку ми спробували зібрати військову техніку, надану або обіцяну Болгарією Україні за час російського вторгнення. Наведені нижче дані відсортовані за категоріями озброєнь (із зазначенням країни походження), але з огляду на конфіденційний характер деяких постачань вони можуть слугувати лише нижньою межею загального обсягу підтримки. Цей список оновлюється в міру виявлення нових фактів військової підтримки.

*Закупівлі українського уряду або урядів США та ЄС у болгарських оборонних компаній.

Реактивна авіація

14 Су-25* [квітень 2022 р.] — закуплені в Болгарії країною-членом НАТО і поставлені в Україну

Танки

Т-72М1* [до травня 2022 р.] — закуплені Чехією у Болгарії і поставлені в Україну

Реактивні системи залпового вогню

122-мм БМ-21 "Град "* [травень або червень 2022 р.] — закуплені Чехією в Болгарії та поставлені в Україну

Самохідна артилерія

122-мм 2С1 "Гвоздика "* [2022 р.] — закуплена країною-членом НАТО у Болгарії та поставлена в Україну

Буксирувана артилерія

152-мм Д-20с* [квітень 2022 р.] — закуплені Чехією у Болгарії і поставлені в Україну

Міномети

60-мм міномети M60CMA Commando Mortars* [до серпня 2022 р.].

Бронетранспортери

100 БТР-60ПБ [Буде поставлено]

Протитанкові керовані ракети

9М111МФБ-1 "Faktoria "* [До серпня 2022 р.].

Переносна протитанкова зброя

Гранатомети ДРТГ-73* [До квітня 2022 р.]

РПГ ATGL-L* [До листопада 2022 р.]

РПГ BULSPIKE-AT* [Літо 2022 р.]

Безвідкатні гармати СПГ-9* [до червня 2022 р.]

Стрілецька зброя

1460+ кулеметів MG-1M* [до квітня 2022 р.].

Боєприпаси

Патрони 7.62x54mmR* [до квітня 2023 р.].

Ручні гранати GHO-2 HE* [до лютого 2023 р.].

Реактивні гранати OGi-7MA AP-FRAG* [До серпня 2022 р.]

Гранати ПГ-7ВТ із тандемним зарядом HEAT* [До грудня 2022 р.].

Термобаричні реактивні гранати РТБ-7МА* [до лютого 2022 р.].

Осколкові безвідкатні гранати ОГ-9М* [до травня 2023 р.]

30-мм гранати ВОГ-17М для автоматичних гранатометів* [до червня 2022 р.]

60-мм мінометні снаряди HE60 MA* [до серпня 2022 р.]

82-мм мінометні снаряди HE82M* [до лютого 2023 р.]

80-мм некеровані реактивні снаряди АРС-8КОМ* [до квітня 2023 р.]

100-мм протитанкові снаряди 3UBK2 HEAT FRAG* [до липня 2022 р.]

120-мм мінометні снаряди HE120M* [до серпня 2022 р.]

122-мм артилерійські снаряди* [З липня 2022 р.].

152-мм артилерійські снаряди* [з квітня 2022 р.]

155-мм артилерійські снаряди* [з березня 2023 р.].

122-мм реактивні снаряди* [з липня 2022 р.].

Військове спорядження

2000 касок [2022]

2000 бронежилетів [2022]

5000 комплектів зимового одягу [кінець 2022 р.]

5000 пар зимових чобіт [кінець 2022 р.].

350 медичних комплектів [кінець 2022 р.]

Різне

Величезні обсяги дизельного палива* [з квітня 2022 р.].

Технічна підтримка

Ремонт української бронетехніки та обладнання [з травня 2022 р.].

Навчання

Спрямування 50 солдатів болгарської армії для навчання українських солдатів [2023 р.]

Щорічна підготовка 60 українських військових медиків [з 2023 р.]

Особлива подяка War_Noir і Ukraine Weapons Tracker.