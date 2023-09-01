СБУ затримала агента-снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ (фото, відео)

До агентурної мережі ФСБ входило четверо учасників, один із яких тримав зброю та боєприпаси під ліжком 6-річної доньки. Агентом-снайпером виявився колишній військовослужбовець, який володіє навичками стрільби з гвинтівки "Вінторєз".

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента-снайпера ФСБ, який готував замах на командування Сил оборони в Запорізькій області 9 травня цього року. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

Зазначили, що він входив до складу агентурної мережі ФСБ. Контррозвідка СБУ затримала двох організаторів ворожої групи напередодні того ж дня. Крім цього, було викрито ще одного спільника, який під ліжком своєї 6-річної доньки тримав зброю та боєприпаси.

"Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом". Після серії затримань його поплічників він "заліг на дно" і у такий спосіб намагався уникнути покарання", — йшлося в повідомленні.

У СБУ розповіли, що ним виявився колишній військовий із Запоріжжя. Він володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", яку виробляють на території Росії і використовують у підрозділах спецназу. За даними служби, фігурант повинен був здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які перебувають на південному фронті.

Після того, як СБУ затримала інших учасників агентурної мережі, на "Фантома" вийшов представник ФСБ, який поставив йому нове завдання — скорегувати удар по фронтових позиціях ЗСУ з застосуванням важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Ворожий агент намагався отримати розвіддані, "втемну" використовуючи своїх знайомих із прифронтових районів Запорізької області. Співробітники СБУ затримала "Фантома" та запобігли російському удару по позиціях ЗСУ.

Фото: СБУ

Під час обшуків у фігуранта вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, зокрема патрони 308 win для снайперської гвинтівки. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала розвідника російського угруповання "Призрак", він був учасником терористичної організації "ЛНР". Підозрюваний брав участь у бойових діях у районі Бахмутської траси.

28 серпня СБУ затримала агентку ЗС РФ, яку дистанційно завербували спецслужби Російської Федерації після деокупації Херсона. Вона передавала ворогу геолокації ЗСУ.