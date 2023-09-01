Зі звільненням Роботиного: Україна створила імпульс у наступі, – NYT

Бійці української армії кажуть, що не варто очікувати швидкого наступу, бо окупанти не планують здавати територію. Проте просування важливе, бо Київ показує результат партнерам.

Українська армія змогла звільнити Роботине в Запорізькій області й тепер просування йде далі східніше. ЗСУ здобувають невеликі, проте значні успіхи. Про це повідомляє The New York Times.

Сили оборони України намагаються вбити клин у так званий сухопутний міст між РФ та окупованим Кримом. Нині підрозділи штурмують позиції в районі села Вербове. І у виданні стверджують, що напрямок показує, що Україна достатньо впевнена у своєму контролі над Роботиним.

Американські офіційні особи заявили, що навіть такі невеликі успіхи є значними, бо ЗСУ створили імпульс в наступі. Тепер ЗСУ можуть завдавати глибших ударів у захоплену територію РФ. Наступ підвищує моральний дух як військових, так і суспільства. Окрім цього Україна показує реальні результати для своїх союзників, які постачали зброю на мільярди доларів.

Українські військові попереджають, що не варто очкувати швидкого прогресу, бо кожен відвойований метр землі дається важко.

"Бої будуть вестися за висоти далі на південь і південний захід. Росія постійно контратакує, веде активну оборону, місяць боїв показав, що ворог не збирається віддавати захоплені землі — попереду багато роботи", — заявив офіцер 46-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, 30 серпня в ISW заявили, що ЗСУ просунулись на майже 5 км далі від Роботиного.

1 вересня у WSJ писали, що українська армія за кілька днів могли втратити бойову міць, якби послухали порад США.