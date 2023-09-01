Мобілізація в Україні: кому вручать повістку у вересні та кого заберуть в армію

Представники влади за останній час зробили безліч заяв, які стосуються мобілізації та її можливого посилення. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що це питання справді порушувалося.

В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. У період до 15 листопада всі військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку для подальшого несення служби. Фокус розібрався, які зміни принесе осінь.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заговорив про те, що, можливо, на громадян чекає "посилення мобілізації", адже йому про це говорили військові.

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 вересня

Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мобілізація в Україні триватиме згідно з раніше визначеним планом. Відповідно, додаткової мобілізації бути не повинно.

Наразі зміни впроваджуються лише в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де оновлюють кадровий склад. Восени також проведуть додатковий мобілізаційний ресурс.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що всі півтора року війни мобілізація проходить спокійно і Україна ще жодного разу не вийшла на ті показники, які були затверджені.

"Військові бережуть наших військовослужбовців і призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань... У нас мобілізація не припинялася ні на день, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців та дівчат, яких потрібно призвати для виконання тих чи інших завдань... Уже відпрацьовано не перший етап мобілізації, метушні не треба здіймати", — йдеться в повідомленні.

Мобілізація в Україні: кому вручать повістки восени

Починаючи з 1 вересня призвати можуть військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років, тобто істотних змін не передбачається.

Насамперед українській армії потрібні громадяни з бойовим досвідом, а вже потім люди з певними спеціальностями: водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу — інструктори та стрільці, IT-фахівці.

Мобілізації підлягають такі категорії громадян:

придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби від 18 до 60 років;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

виключені з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, яких визнали придатними або обмежено придатними рішенням ВЛК.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що під час дії загальної мобілізації студентів можуть призвати на службу в так званий "проміжний" між навчаннями час. Юрист Владислав Юрчак розповів, що потрібно робити студенту під час отримання повістки.