Не знають, як протистояти: США стурбовані застосуванням FPV-дронів в Україні, — Bild

За словами журналістів, єдиний спосіб боротьби з FPV-дронами — це заздалегідь встановити передавач радіоперешкод. Але для захисту колони військової техніки передавачі потрібно встановлювати на кожній четвертій машині.

США стурбовані масовим застосуванням в Україні FPV-дронів. Так, у Пентагоні поки що не знають, як захистити військову техніку від них. Про це пише видання Bild з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, у Штатах намагаються знайти засіб боротьби з FPV-дронами, які на фронті масово використовують ЗСУ. Для того, щоб захистити цілу колону військової техніки від них, як вважають американці, потрібно ставити генератори перешкод на кожній четвертій машині.

Видання пише, що зараз Сили оборони України використовують приблизно 2000 FPV-дронів на місяць. Також ними користуються і російські війська. Окупанти витрачають приблизно 4000 таких БПЛА щомісяця.

"Їх застосування постійно зростає. Записані на камеру відео широко використовуються обома сторонами в пропагандистських цілях, оскільки показують незахищеність і розгубленість ворожих солдатів", — ідеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що єдиний спосіб боротьби з FPV-дронами — це заздалегідь встановити спеціальний передавач для створення радіоперешкод.

Нагадаємо, що раніше журналісти повідомляли, що ЗСУ за кілька днів могли втратити бойову міць, якби слухали поради США. Екс-офіцер ВМФ США Сет Кропсі зазначив, що для успіхів на фронті Україні потрібні поставки критично важливої зброї та іншого обладнання, а не "безкоштовні військові оцінки".

Крім того, у Пентагоні розповіли, про що Кремль веде переговори з КНДР. Представник Міноборони США генерал Пет Райдер зазначив, що країни раніше вже домовлялися про постачання зброї. Він підкреслив, що "будь-яка угода" з Москвою порушує резолюції ООН.