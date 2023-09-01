Є три умови: студенти та курсанти зможуть виїжджати з України, — представник уряду

В країні тривають мобілізація та воєнний стан, але дозвіл перетинати кордон надали ще одній категорії громадян. Постійний представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук пояснив, кого стосуються зміни.

В Україні змінили правила перетину держкордону. Тепер виїжджати з країни в період дії воєнного стану зможе ще одна група громадян. Про це 1 вересня повідомив у соцмережах постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Тепер виїжджати за кордон мають право студенти та курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Однак є кілька умов, а саме ці студенти або курсанти мають:

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

виїжджати на особливий період;

потребувати практичної льотної підготовки за кордоном "у зв’язку з закриттям неба України".

Публікація Тараса Мельничука від 1 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що вже найближчим часом будуть відомі імена українців, які видавали та отримували довідки про фейкову непридатність до військової служби. Він наголосив, що триває перевірка ВЛК, і її результати будуть готові вже за два-три тижні.

Фокус розібрався, що зміниться з 1 вересня у питанні мобілізації в Україні. Призвати можуть військовозобов’язаних віком 18-60 років, але насамперед армії потрібні досвідчені та навчені люди.

Юристка Тетяна Козян пояснила, чи можуть співробітники ТЦК зупинити людину на вулиці, щоб перевірити її документи та вручити повістку.