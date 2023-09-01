"Більше не бачимо старих танків": російський ВПК став заповнювати втрати ЗС РФ в Україні, — Bild

За словами військового аналітика Юліана Репке, російські заводи виробляють близько 20 нових танків на місяць. Йдеться про моделі Т-72Б3 і Т-90М. Крім того, ремонт проходять пошкоджені машини.

Військово-промисловий комплекс Росії навчився покривати втрати ЗС РФ на фронті в Україні. Про це заявив військовий експерт Юліан Репке, пише Bild.

Повідомляється, що Репке проаналізував ролик із Рязанської області Росії. На ньому можна побачити, як залізничний склад перевозить на фронт нову техніку. Так, на платформах видно модернізовані танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, вантажівки "КамАЗ" і "Урал", нові артилерійські знаряддя.

За словами Репке, це свідчить про те, що ВПК Росії продовжує працювати. Він зазначив, що РФ втратила в Україні вже до 10 тисяч одиниць важкого озброєння. У тому числі й 1000 танків. Однак зараз російські заводи виробляють близько 20 нових танків на місяць. Йдеться про моделі Т-72Б3 і Т-90М. Крім того, ремонт проходять пошкоджені машини — ще близько 20 танків на місяць.

"Ми пам'ятаємо, що іноді з іронією повідомляли, як Росія відправляє на поле бою танки 1960-х і 1970-х років, наприклад, Т-62. Останнім часом ми більше не бачимо таких кадрів. Ми більше не бачимо старих танків", — заявив Репке.

Юліан Репке про ВПК Росії (дивитися з дивитися з 02:40)

Також повідомлялося, що ЗСУ розкрили кількість трофейної техніки ЗС РФ. За словами заступника командувача силами логістики Сергія Артамощенка, ЗСУ захопили 837 одиниць техніки, тоді як аналітики наводять вищі цифри. Однак ЗМІ знайшли цьому пояснення.

Також 1 вересня повідомлялося, що на Запоріжжі Сили оборони збили вертоліт росіян. Російські блогери повідомляють, що пілоти змогли врятуватися. У Генштабі поки що офіційно знищення ворожого вертольота не коментували.