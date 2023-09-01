Повзуть кілометри, розміновують поля: Кулеба розповів про просування контрнаступу України

За словами голови МЗС України, союзники України, зокрема й США, розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку. Ніякої трагедії та ніякого зволікання немає.

Україна не програє, а рухається вперед у своєму контрнаступі. Таку заяву в п'ятницю, 1 вересня, зробив міністр закордонних справ України, передає CNN.

"Якби Україна зазнавала невдачі, я, напевно, був би першим, хто сказав правду. Але ми не зазнаємо невдачі — ми рухаємося вперед", — заявив міністр.

Він додав, що критикам поточних темпів контрнаступу варто подумати про солдатів, які воюють.

"Уявіть, як це, коли повертаєшся із завдання, відкриваєш свій телефон і починаєш читати розумних людей, які кажуть, який ти повільний і що в тебе недостатньо добре виходить?" — сказав Кулеба.

За його словами, солдати втрачають побратимів, ледве залишаються живими самі, повзуть на череві кілометри, розміновуючи поля. Українські захисники, жертвуючи собою, беруть російські окопи, а потім читають чиїсь тексти про те, що "хлопці, ви занадто повільні".

Кулеба зазначив, що союзники України, зокрема і США, розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку.

"Вони розуміють, що ніякої трагедії і ніякого зволікання немає, — сказав Кулеба. — Це важко. Це важкі бої".

Нагадаємо, що Кулеба "порадив би заткнутися" критикам контрнаступу і приїхати, і допомогти ЗСУ.

Також повідомлялося, що 30 серпня очільники МЗС розповіли, як група з 31 бійця звільняла Роботине поповзом.