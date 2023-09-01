"Неважливо, хто почав": санкції проти росіян тотожні ядерному удару, — олігарх Мельниченко

За словами олігарха Андрія Мельниченка, санкції проти росіян є воєнним злочином, оскільки завдають шкоди "мільйонам людей".

Російський олігарх Андрій Мельниченко порівняв західні санкції проти росіян з бомбардуванням армією США японського міста Хіросіма ядерною зброєю в 1945 році. Своїми думками він поділився в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, ядерна бомба не знищила багато військових цілей, а результат Другої світової війни вже був визначений. Однак вона принесла страждання багатьом мирним громадянам. Мельниченко заявив, що санкції — це те саме.

"Якщо ви завдаєте шкоди мільйонам людей, які не мають жодного стосунку до конфлікту, ви військовий злочинець", — заявив Мельниченко.

За його словами, нібито саме санкції призвели до зростання світових цін на продовольство і прискорили голодну кризу в бідних країнах.

Він також прокоментував військові злочини російської армії в Україні. За його словами, атаки ЗС РФ на цивільні об'єкти в Україні є злочином. Однак олігарх заявив, що цим нібито займаються обидві сторони.

"Військові злочини безумовно є з обох сторін. Це відбувається на будь-якій війні. Це природно. Неважливо, хто це почав", — заявив Мельниченко.

Хто такий Андрій Мельниченко

Російський олігарх, якого називають найактивнішим приватним інвестором у несировинний сектор російської промисловості. Засновник компаній Єврохім і СУЕК. Володіючи статками в $24,9 млрд, на січень 2022 року, посідав у рейтингу мільярдерів Forbes 7-ме місце серед російських мільярдерів. Із 2022 року через підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під персональними санкціями всіх країн Європейського союзу, США, Великобританії, Швейцарії, Австралії, Канади, України, Нової Зеландії.

Також 29 серпня повідомлялося, що арену в Гельсінкі, що належить російським олігархам, можуть конфіскувати. Компанія, що належить підсанкційним бізнесменам Геннадію Тимченку і Роману Ротенбергу, не сплатила за оренду ділянки, на якій розташована арена, у розмірі 100 тис. євро.

Крім того, 23 серпня в Україні націоналізували майно російського олігарха на сотні мільйонів гривень. У власність держави перейшов статутний капітал ТОВ "Аерок" у розмірі 437,5 млн гривень, 24 об'єкти і гроші на рахунках.