Багато хто вже готовий: Путін може відправити воювати в Україну підлітків з "Юнармії", — ЗМІ

За словами журналістів, станом на 2019-й рік, у "Юнармії" налічувалося близько 380 тисяч членів. Організація користується популярністю серед дітей малозабезпечених сімей та вихованців дитячих будинків.

Президент РФ Володимир Путін може відправити на війну проти України підлітків їхньої організації "Юнармія". Про це пише видання Express.

За словами журналістів, історик, експерт з російської культури і пропаганди Ян Гарнер у своїй книзі "Покоління Z", яка готується до публікації, заявив, що багато російських підлітків готові кинутися в бій. Він заявив, що вони часто публікують у соціальних мережах відео, на яких взаємодіють зі зброєю.

Видання зазначило, що "Юнармія" була створена у 2015-му році міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Дітей, часто з неблагополучних сімей, в організації вчать користуватися зброєю, а також поширюють серед них угодну Кремлю пропаганду. Станом на 2019-й рік, у "Юнармії" налічувалося близько 380 тисяч членів.

Гарнер у своїй книжці зазначив, що Міноборони Росії набирає в організацію дітей із дитячих будинків, стверджуючи, що рятує їх від алкоголізму і злочинності.

Повідомляється, що Європейський Союз уже визнав зв'язки "Юнармії" зі ЗС РФ. Проти організації було введено санкції.

Нагадаємо, що 1 вересня Путін пояснив російським дітям, у чому "непереможність Росії". Російські школярі прослухали виступ глави Кремля: почули байки про його діда і про "непереможність Росії" в минулому і тепер.

Також зазначимо, що в ГУР Міноборони України повідомили, що Путін втрачає репутацію після кожного вибуху в РФ. За словами представника розвідки Андрія Юсова, громадяни РФ повинні відчути, що таке війна. Кожен вибух показує, що російські регіони особливо не захищені, адже більшість систем ППО перенесли на окуповані території України.