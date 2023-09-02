Підсилять "Абрамси": США готові надати Україні снаряди зі збідненим ураном, — ЗМІ

Україна має шанс отримати партію снарядів з підвищеною бронебійністю. Снаряди показали свою ефективність під час бойових дій у Перській затоці - тоді використали близько 1 млн штук.

ЗСУ незабаром отримають партію танків Abrams від США — вони ось-ось надійдуть на лінію фронту. Уряд президента США Джо Байдена прийняв рішення додати до Abrams спеціальні снаряди зі збідненим ураном. Про це пише агентство Reuters.

Агентство поспілкувалось з анонімними джерелами в американському уряді. Ці джерела знають деталі нової партії військової допомоги, про яку оголосять на наступному тижні, з 3 по 7 вересня 2023 року.

Співрозмовник Reuters запевнив, що в пакеті буде певна кількість снарядів зі збідненим ураном. Снаряди призначені для використання на танках Abrams, які надійдуть в Україну "найближчими тижнями". Про яку кількість снарядів ідеться, наразі не відомо. Також наголошують: подібне рішення щодо України приймуть вперше.

Також оприлюднили орієнтовний розмір нового пакету допомоги — від 240 до 375 млн доларів. Точна вартість не відома, оскільки досі уточнюється набір військового спорядження, яке надійде в Україну.

Снаряди зі збідненим ураном: що відомо

Зазначимо, артилерійські снаряди зі збідненим ураном Україна вже отримувала. Це сталось весною 2023 року: надійшли від Великої Британії як спорядження для танків Challenger 2. На той момент російські пропагандисти заявляли, що подібна зброя аналогічна оголошенню ядерної війни.

Між тим в уряді США не було згоди щодо того, чи надсилати подібне спорядження для ЗСУ. При цьому одне з заперечень — шкода для навколишнього середовища, пише Reuters.

Зазначимо, аналогічні заперечення лунали тоді, коли вирішувалось питання щодо касетних боєприпасів. Спершу був спротив через небезпеку для мирного населення після війни. Український уряд пообіцяв, що буде чітко дотримуватись вимог до використання цієї зброї. У липні касетні боєприпаси надійшли в Україну і були використані на полі бою.

Снаряди зі збідненим ураном особливі тим, що мають більшу бронебійність: потужніше руйнують броню і більш горючі. Під час вибуху у навколишнє середовище розпилюється оксид урану. Саме тому лунали припущення, що це становить небезпеку для солдатів та цивільного населення.

Під час першої війни в Іраку застосували 782 414 снарядів, під час другої — близько 300 тис. Дослідження показали, що ніякої шкоди здоров'ю вони не завдали. Про це свідчать висновки науковців: вивчали стан здоров'я тисячі ветеранів війни у Перській затоці.

Нагадуємо, у крайньому пакеті військової допомоги від Німеччини — десять танків Leopard 1, а також радари, які підсилять протиповітряну оборону. Тим часом аналітики підрахували, скільки ж бронемашин Leopard втратила Україна за два місяці контрнаступу.