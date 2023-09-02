До Києва не долетіла: бійці ЗСУ показали, як з ПЗРК Stinger збили ракету Х-101 (відео)

Бійці мобільної групи ППО протягом двох тижнів знищили дві повітряні цілі. За допомогою ПЗРК Stinger їм вдалось поцілити по ракеті Х-101 та дрон-камікадзе Shahed, які загрожували Києву.

Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про роботу мобільної вогневої групи ППО на Київщині. Бійці протягом двох тижнів збили російську крилату ракету Х-101 та дрон-камікадзе Shahed. Про це ідеться у відео в Telegram-каналі Наєва.

На відео бійці розказують та показують, як працюють на бойовій позиції. Перші кадри запису — момент збиття крилатої ракети Х-101. На якусь мить спалах освітлює місцевість, де перебував боєць у мить пострілу — схоже, це якась дорога на Київщині.

Боєць, який здійснив постріл, пояснив: якби він не збив ракету, то вона наробила б лиха. "Маю відчуття, що прикриваю дуже багато людей, дітей — такого вже надивились за цей час! Я б собі не простив, якби її пропустив", — сказав український воїн.

Після цього на відео показано деякі деталі роботи мобільної вогневої групи ППО. Зокрема, до складу підрозділу входить чотири особи, які швидко переміщуються на потрібну позицію на автомобілі Toyota Land Cruiser. Серед бійців є "старший по позиції": ця людина стежить, звідки рухається ворожа ціль, "підказує, корегує".

Сергій Наєв розповів, що ракету Х-101 бійці збили під час повітряної атаки противника в ніч на 30 серпня. А перед цим збили ще й дрон-камікадзе Shahed. "Їхня ефективність дуже і дуже висока. Щиро подякував хлопцям. Впевнився, що вони підготовлені", — пояснив генерал. На останніх кадрах запису видно, як генерал вручає бійцям нагороди та тисне руки.

Обстріл Київщини: деталі

Зазначимо, одна з останніх масованих ракетних атак ЗС РФ відбулась в ніч з 29 на 30 серпня 2023 року, — про деталі розповіло командування Повітряними силами. Вказується, що по Україні випустили 28 крилатих ракет Х-101 та 17 дронів "Шахед". Під ударом було п'ять областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Одеська та Миколаївська. Усі ракети збила система ППО. Одна з них, як свідчить запис, збита завдяки бійцям з мобільної вогневої групи.

Нагадуємо, ГУР Міноборони повідомило, скільки крилатих ракет різного типу здатна випускати промисловість Росії. Зі слів розвідників, Х-101 здатні вробляти по 30 шт./міс.

Між тим Україна показала успішний пуск ракети, припускають, великої дальності. Зокрема, КБ "Луч" опублікувало відеопідтвердження, і про це ж розповів президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов.